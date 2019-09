Bob trouwt dan toch met Christine in ‘Thuis’ TK

10 september 2019

De kijker had het niet meer verwacht, maar het is toch gebeurd: Bob heeft ‘ja’ gezegd tegen Christine. Maar wanneer ze in het gemeentehuis schaamteloos van de champagne drinkt, beseft Bob meteen hoe verkeerd hij was. Waarom zou een zwangere vrouw champagne drinken? Is het dan toch één grote leugen?