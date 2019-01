Bob Savenberg wordt haar manager: Kat Kerkhofs gaat voluit voor tv-carrière Jan Ruysbergh

31 januari 2019

00u00 0 TV Met 'Dancing with the Stars' beleefde Kat Kerkhofs (30) haar definitieve doorbraak bij het grote publiek. Die wil ze nu verzilveren. Mevrouw Dries Mertens gaat voluit voor een mediacarrière, en dat doet ze met Bob Savenberg (57) als manager. "Kat heeft zeer veel in haar mars. We gaan praten met alle geïnteresseerde zenders."

Bob Savenberg, in een ver verleden drummer en oprichter van Clouseau, is sinds vorig jaar 'managing director' bij House of Entertainment. En dat managementbureau heeft er na Andy Peelman, Mathias Vergels en Staf Coppens een nieuw paradepaardje bij. Kat Kerkhofs tekende er gisteren haar contract. Het team van House of Entertainment zal haar exclusief begeleiden bij de verdere uitbouw van haar mediacarrière. De tijd dat Kat vooral bekend was als 'mevrouw Dries Mertens' is immers al lang voorbij. De sympathieke Leuvense liet zich de voorbije jaren opmerken met reportageprogramma's als 'Voetbalvrouwen' en de docureeks 'Tipsy', die ze met haar zus Lyn maakte. Maar met 'Dancing with the Stars' - waar ze in de finale nipt de duimen moest leggen voor James Cooke - brak ze definitief door bij het grote publiek. Dat was ook Bob Savenberg niet ontgaan, die vanaf nu haar manager is. "Ik volgde Kat al ten tijde van 'Voetbalvrouwen'", zegt hij. "Toen viel het me al op dat ze heel veel in haar mars heeft en pittige vragen kan stellen. Ze heeft veel potentieel, en zeker niet alleen als realityfiguur. In 'Dancing with the Stars' bewees ze ook nog eens dat ze niet op haar mondje gevallen is, en dat ze zelfs een ervaren rot als Gert Verhulst even met de mond vol tanden kan doen staan. Bovendien is ze door haar ontwapenende persoonlijkheid een echte publiekslieveling geworden. Zo iemand hoort echt in ons team. Ik denk dat ik haar als manager nog een streepje verder kan trekken."

Napels? Geen probleem

Kerkhofs en House of Entertainment hadden de voorbije weken verschillende gesprekken om af te toetsen in welke richting haar mediacarrière zou kunnen gaan. "Ik wil me op niets vastpinnen, maar ik zie voor Kat een mooie toekomst als presentatrice en/of programmamaakster", zegt Bob Savenberg. "Of dat bij VIER, VTM, Eén of een andere zender zal zijn, staat nog niet vast. Als er interesse is, of iemand komt met een interessant voorstel, dan zullen we met die zender in kwestie zeker gaan praten. Zolang Kat maar haar ding kan doen."

Dat Kat als vrouw van een internationale voetballer dikwijls in het buitenland vertoeft, ziet Savenberg niet als een obstakel. "Ja, ze verblijft dikwijls in Napels, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Het is een kwestie van goed plannen. We zullen regelmatig lang op voorhand samen met Kat haar agenda overlopen en ruimte voorzien voor eventuele mediaprojecten." Ook voor Qore, haar fitnesszaak in Leuven, zou de nieuwe wending in haar carrière geen gevolgen hebben.