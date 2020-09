Bob Savenberg, ex-manager van Natalia: “Ik wist van in het begin dat ze een goed moedertje zou zijn” TDS

01 september 2020

22u54

Bron: VIER 0 TV Een nieuwe ‘Gert Late Night’, een nieuwe lading bedgeheimen. Dit seizoen duikt James Cooke (35) niet in bed met de centrale gasten, maar wel met hun naasten. Vandaag aan de beurt: Bob Savenberg (58), de voormalige drummer van Clouseau en ex-manager van Natalia, met wie ze 12 jaar lang heeft samengewerkt.



James Cooke gaat naar goede gewoonte geen onderwerp uit de weg. Hij wil meteen weten waarom er enkele jaren terug een einde kwam aan de samenwerking met Natalia, van wie Bob liefst 15 jaar lang manager was. “Natalie zegt altijd dat ze het gevoel had dat ik een beetje uitgeblust was. Ik was het daar niet echt mee eens”, geeft hij toe. “Maar achteraf, als ik daar op terugkijk, denk ik: ze heeft wel een punt. Maar ik ben nu terug goed, hé.”

Hij laat uitschijnen dat er een kink in de kabel was geraakt: “Het feit dat we zo close geworden waren... Op sommige momenten moet je als manager wel kunnen zeggen: ‘Nee, we gaan het zo of zo doen.’ Ook in haar muzikale keuzes, en ik denk dat ze van haar stoel valt als ze dat hoort”, klinkt het. “Maar ik heb oren aan mijn lijf, ik hoor als iets kan scoren. En ik had soms zoiets van: dat nummer zou ik echt niet op het album zetten.”

Vertrouwen

Toch is de zakelijke band tussen Natalia en Bob in de loop der jaren uitgegroeid tot een hechte vriendschap, zo vertelt Savenberg nog. “Ik ben als manager begonnen, dat was niet simpel in het begin. Want Natalia was van het principe dat ze een manager niet nodig had”, zegt hij. “Dat heeft toch een jaar geduurd voor daar een vorm van vertrouwen was, van haar naar mij toe. Ofwel irriteer je mekaar en is het gedaan, ofwel groeit er een grote vriendschap. En dat was in ons geval zo.”

Ook vandaag maken de twee nog altijd een onderdeel uit van elkaars leven. “Hoe snel wist je het, toen het kindje van Natalia geboren was?”, vraagt James. Waarop Bob trots zegt: “Bij de eersten. Ja, ja, ik had direct een FaceTime. Ik wist ook al van in het begin dat dat een goed moedertje zou zijn.” Natalia was wel nog onzeker, zo laat Bob nog weten. “Of ze zelf ook dacht dat ze een goede moeder zou zijn? Ik denk niet dat ze daaraan twijfelde, maar ze vond dat ze er niet klaar voor was.”

