Bob De Moor trekt alle registers open in 'Tour De Zjef: "Eindelijk speel ik eens geen brave sul"

11 juli 2018

00u00 0 TV Wie Bob De Moor (69) ziet, denkt als vanzelf aan een goedmoedige opa. "Ja, ik vind mezelf ook goedhartig", lacht hij. Maar eindelijk mag hij eens een personage met een hoek af spelen, in 'Tour de Zjef', de spin-off van 'Familie'. "Een alcoholverslaafde met losse handjes: geweldig, toch?"

'Familie' is met vakantie op tv, maar de diehards onder de soapfans kunnen deze zomer op vtm.be terecht voor de dagelijkse webserie 'Tour de Zjef'. Met een hoofdrol voor Bob De Moor, die als Pierre een roadtrip maakt met zijn zoon Zjef (Jan Van den Bosch). "En dat is wel nodig, want de trouwe 'Familie'-kijkers weten dat Zjef lange tijd gebroken had met zijn vader, omdat die in zijn jeugd een alcoholist met losse handjes was", zegt Bob De Moor. "Vandaar dat die aanvankelijk ook niet te zien was."

Ondanks de moeilijkheden tussen hun personages, hebben de acteurs zelf wél een goede klik. "Jan Van den Bosch en ik hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar het voelde alsof we elkaar al jaren kenden. We hadden een groot wederzijds respect."

Echte AA'ers

De Moor was dus blij toen zijn personage een grotere rol kreeg in de soap. Hij dook enkele maanden geleden op als coach bij de Anonieme Alcoholisten, waar een vriend van Zjef hulp zocht. "Die scènes waren erg heftig, want de makers hadden figuranten gerekruteerd onder echte AA'ers - om het realistischer te maken. Tussendoor vertelden ze mij heel open over de drama's die de drank in hun leven had veroorzaakt. Confronterend en leerrijk. Ik vond het heel bewonderenswaardig hoe zij op deze manier het taboe hielpen te doorbreken."

Dat Bob nu een gewelddadige alcoholist speelt, lijkt wel een foute casting, gezien zijn eeuwig zachtaardige uitstraling. "Ja, die opmerking krijg ik wel vaker. En het is te begrijpen: ik vind mezelf ook goedhartig. (lacht) Door mijn uiterlijk ben ik wellicht al veel castings misgelopen en werd ik veel te vaak enkel voor de rol van brave sul gevraagd. Jammer, want voor een acteur is een personage met een geheim natuurlijk veel interessanter. Zeker als die onderlaag ver van je eigen karakter staat. Daarom was ik ook zo blij dat ik voor de rol van Pierre gekozen werd. Eindelijk eens iemand met een hoekje af! Ik zou veel liever wat vaker de schurk willen zijn."

Exit uit 'Thuis'

In 'Thuis' zat De Moor de voorbije zes jaar wél eerder in het brave hoekje, als de wat saaie ex-minnaar van Marianne en begripvolle papa van Mayra. Weinig collega's hebben hem dat overigens al nagedaan: tegelijkertijd in de twee grote Vlaamse soaps opduiken. "Vroeger was dat ondenkbaar, omdat beide zenders toen veel belang hechtten aan exclusiviteit. Vandaag zijn de tijden gelukkig veranderd. Al kan wie de twee series volgt, misschien in de war raken", lacht De Moor.

In 'Thuis' zal Mayra de reeks verlaten. "En ik dus ook. Bij de start van het nieuwe seizoen duik ik als David nog even op, omdat mijn personage de gevolgen moet afronden van het ongeval dat Mayra in de seizoensfinale had. Nadien verdwijn ik met haar. Euh, voorlopig toch. De makers hebben me gezegd dat de kans op een terugkeer bestaat, omdat mijn personage niet dood is. Een mooi vooruitzicht. Het samenspel met Muriël Bats was zalig, want zij is géén serpent, zoals haar personage Mayra. Muriël is een heel lieve actrice met wie het zo goed klikte dat ik vaak het gevoel had dat ze echt mijn dochter was."

Eén groot feest

De opnamen van 'Tour de Zjef' zijn al achter de rug. "Mijn zomer ziet er een pak minder avontuurlijk uit dan die van mijn personage. Vanaf 13 juli sta ik tijdens de Gentse Feesten elke avond met de komedie 'Goed zot' van het Vernieuwd Gents Volkstoneel in de mooiste zaal van Gent: de Minardschouwburg. Dat wordt één groot feest. De rest van de zomer breng ik thuis in mijn tuin door. Klinkt saai, maar ik heb geen nood aan verre reizen of wilde avonturen. En in het najaar is het opnieuw feest, want dan sta ik met 'Goed zot!' in heel wat culturele centra in Vlaanderen."