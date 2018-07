Bo Van Spilbeeck opnieuw op het scherm in VTM Nieuws SD

21u37 7 TV Bo Van Spilbeeck (59) is weer volop reportages aan het maken voor VTM Nieuws. De journaliste maakte voor het eerst sinds haar transitie haar opwachting in het nieuws van 19 uur.

Voor Bo Van Spilbeeck is het haar eerste buitenlands verslag mét standup sinds ze als vrouw door het leven gaat. Bo reisde naar Barcelona om er een reportage te maken over Vlaams minister-president Geert Bourgeois die als eerste buitenlandse regeringsleider zijn Catalaanse ambtsgenoot Quim Torra een bezoek bracht.

Opvallend: exact zes maanden geleden bracht Van Spilbeeck - toen nog Boudewijn - er zijn laatste verslag als man. "Barcelona, 17 januari: laatste verslag als man, als Boudewijn. Barcelona, 17 juli, exact zes maanden later: eerste buitenlands verslag mét standup als vrouw, als Bo. Ben zó gelukkig. Dank voor het vertrouwen, @VTMNIEUWS. #emotioneel #symbolisch #mesohappy", schrijft ze bij een foto die ze na de uitzending deelde op Instagram.

De VTM-journaliste is al sinds begin juni opnieuw aan de slag, maar werkte tot nu toe eerder achter de schermen. Bo liet begin vorige maand optekenen al een half jaar in behandeling te zijn om fysiek vrouw te worden. Dit jaar in januari begon ze al met het nemen van vrouwelijke hormonen, iets wat haar naar eigen zeggen meteen beter in haar vel deed voelen. Ondertussen onderging ze ook al haar eerste schoonheidsoperaties. Hierna volgt nog een geslachtsoperatie en een borstvergroting. “Maar daarvoor moet ik eerst een jaar lang vrouwelijke hormonen hebben genomen”, vertelde ze daarover. Ze schat dat het nog een jaar zal duren voor haar transitie helemaal is afgerond.