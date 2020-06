Bloopers bewijzen dat ‘Familie’-opnames met vallen en opstaan verlopen BDB

06 juni 2020

17u21

Bron: VTM 7

De opnames van ‘Familie’ verlopen met vallen en opstaan. Letterlijk, want het gebeurt wel eens dat een acteur of actrice letterlijk tegen de grond gaat. In de onlineserie ‘’t Zit In De Familie’ deelt Caroline Maes (Mieke in de soap) de beste valpartijen met de VTM-kijker. “Je begint aan je scène, je denkt dat alles is zoals het hoort, maar dan staat er plots een stoel in de weg”, lacht de actrice. In de compilatie zie je onder andere Sandrine André, Jacky Lafon en Martine Jonckheere van dichtbij kennismaken met de grond.

