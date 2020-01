Blooper in 'Familie': Veronique al vier jaar zwanger HL

24 januari 2020

00u00 2 TV In 'Familie' brachten de zwangere Veronique (Sandrine André) en haar partner Lars (Kürt Rogiers) een eerste bezoek aan de gynaecoloog. Tijdens één van de scènes werd een echografie getoond, die op fansites wat reacties uitlokte.

Sommigen vonden dat er op de monitor een wel zeer grote, bijna volgroeide foetus te zien was. Nochtans is het personage niet hoogzwanger. De geboorte is pas voorzien voor eind juni, rond de seizoensfinale.

Eén alerte soapliefhebber merkte met enig leedvermaak een ander detail op. Hij zag dat de datum van de echo 24-7-2015 was. Zijn conclusie: "Het zal in elk geval een supergroot kind worden, want het zit nu al meer dan vier jaar in de buik!" Waarop een andere kijker aanvulde: "Nog straffer dan een olifantendracht, want die duurt maar 18 tot 22 maanden."

Bekijk ook: Mathias wil graag weten of hij de vader is

'Familie', 20 uur op VTM