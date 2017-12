Blokken viert 5.000ste aflevering, maar bedenker verdiende er niks aan sam

Frank Symoens: de naam zegt u waarschijnlijk niets, maar toch heeft iedereen al een programma bekeken dat hij heeft bedacht. Symoens kwam 23 jaar geleden op de proppen met Blokken, de VRT-quiz waarvan vanavond de 5.000ste uitzending op de buis kwam. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De inspiratie haalde de nu 66-jarige Symoens bij de game Tetris, dat zijn elfjarige zoon speelde op de Game Boy, de draagbare spelconsole van Nintendo. De naam Blokken was volgens de bedenker dan ook veelzeggend: je moest spelen met blokken, blokken om te winnen en je kon ook je tegenstander blokkeren.

Toch geloofde in het begin niemand echt in de naam, noch het programma. Zelfs presentator Ben Crabbé vond het maar niets. "Hij vond zelfs dat de naam te veel deed denken aan het Vlaams Blok", zegt Symoens aan de krant.

Vanaf het tweede seizoen begon Blokken te scoren, toen het uitzenduur verhuisde van 18 uur naar 18.30 uur. "De kijkcijfers schoten de hoogte in", vertelt Symoens. Al heeft hij naar eigen zeggen nooit een cent verdiend aan het succes. "Ik heb het wel al eens uitgerekend, hoeveel de VRT tot nu toe heeft uitgespaard door een eigen format op poten te zetten: vijf miljoen euro, zonder de index mee te rekenen", lacht hij.

Nu bestaat wel een regeling waarbij bedenkers een soort auteursrechten krijgen, maar die ging pas in 1994 in. Aan de CD-ROM van Blokken hield Symoens nog wel iets over. Al gaat het hem vooral over erkenning. Zo werd hij niet eens uitgenodigd op een receptie die productiehuis deMENSEN organiseerde naar aanleiding van de 5.000ste aflevering. "Zonder Blokken zou deMENSEN misschien niet bestaan hebben. Ik heb alle respect en bewondering voor wat het productiehuis maakt, maar het zou leuk zijn als ik de gepaste erkenning zou krijgen."