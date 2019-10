Blokken doet ludieke oproep: “Wij zoeken vrouwen” SDE

10 oktober 2019

18u05 0 TV Tv-quiz ‘Blokken’ is op zoek naar vrouwelijke kandidaten. En om die oproep kracht bij te zetten, lanceren de makers op sociale media een parodie op de ‘Bicky-campagne’, die de afgelopen dagen heel wat kwaad bloed zette.

Een nieuwe campagne van Bicky Burger, waarin een man zijn vrouw een stevige mep verkoopt omdat zijn hamburger in het verkeerde doosje zit, heeft de laatste dagen heel wat ophef veroorzaakt. “Partnergeweld wordt hierdoor volledig gebanaliseerd”, liet minister Muylle bijvoorbeeld optekenen. Het duurde dan ook niet lang voor er enkele parodieën opdoken. Zo lanceerde tv-quiz ‘Blokken' net een oproep voor vrouwelijke kandidaten. En dat deden ze aan de hand van een gelijkaardige poparttekening. Deze keer slaat de vrouw echter haar echtgenoot, terwijl ze uitroept: “Ik schrijf me wel in!”

Het is niet de eerste keer dat ‘Blokken’ specifiek een oproep doet voor vrouwelijke quiz-kandidaten. Enkele jaren geleden lanceerden ze al een ludiek filmpje om vrouwen aan te moedigen zich in te schrijven. Mannen schrijven zich sowieso al vaker in, en ‘Blokken’ wil graag een gelijk aantal mannen als vrouwen op het scherm tonen.