Bloemenmeisje Femke Herygers deelt elke dag de groene trui én twee kussen uit: "Dit is de Tour. Groter kan niet" Mark Coenegracht

23 juli 2019

00u00 2 TV Avond na avond mag ze Peter Sagan in de Ronde van Frankrijk zijn groene trui en twee kussen geven. Femke Herygers (27), de dochter van ex-wereldkampioen Paul, is het eerste Vlaamse bloemenmeisje in de Tour. "Ik heb even bedenktijd gevraagd en dan maar snel 'ja' gezegd", lacht ze.

Tot vorige week was Femke gewoon de dochter van Paul Herygers, nu is ze vooral het Vlaamse bloemenmeisje in de Tour de France. De foto van vader en dochter die ze ons toont, spreekt boekdelen. Op het ogenblik dat Femke de groene trui heeft dichtgeritst bij Peter Sagan, steekt een enthousiaste papa Herygers, net voor het podium, een duim in de lucht. "Dat beeld toont perfect het gevoel dat in me opkwam", vertelt Paul, wereldkampioen veldrijden in 1994 en vaste vipbegeleider in 'Vive le vélo' op Eén. "Ik voelde vooral trots en bewondering. Ik denk niet dat er ooit eerder een Vlaams meisje op het Tourpodium heeft gestaan. Je moet het toch maar doen, hé. Je ziet dat ze dat zonder angst doet. Dan kan ik alleen maar bewondering voelen voor die kleine. Want dat is en blijft ze voor mij. Het is een plantrekkertje, maar ik zou me geen betere dochter kunnen dromen."

Geweldig circus

Ik heb afspraak met Femke in het chique Hotel Spa de Fontcaude in Juvignac, op ruim een uur rijden van Nîmes, waar de Tourgekte volop toeslaat. Het is net geen 40 graden. Terwijl de krekels hun eentonig geluid produceren, zoeken we beschutting onder een grote parasol. En vertelt Femke honderduit over haar avontuur. "Noem het gerust een fantastische verrassing", begint ze enthousiast. "Eén van de vijf Skoda-bloemenmeisjes is vorige week plots ziek geworden en via via zijn ze bij mij terechtgekomen. De dag na het telefoontje stond ik al in de Tour. (lacht) Ik heb wel heel even bedenktijd gevraagd - dat heb ik inmiddels wel geleerd. Daarna heb ik mijn planning voor de volgende weken goed bekeken, wat afspraken verzet en dan maar snel 'ja' geroepen. Zo'n kans krijg je niet elke dag, spookte door mijn hoofd."

Herygers heeft al ervaring als podiummiss, maar de Ronde van Frankrijk, dat is nog wat anders. "Mijn passage hier in de Tour is lekker meegenomen. Het is een ongelooflijk groot gebeuren, een geweldig circus, maar vooral op en top professioneel. Improvisatie is hier uit den boze. Ik heb moeten leren hoe we het podium opstappen. Via bordjes krijgen we het teken wanneer we mogen klappen, mogen kussen, de bloemen moeten geven. Alles is gedirigeerd. Noem het professioneel. En ik kijk hier vooral goed rond, want straks mag ik ook alweer de bloemen geven op de Bingoal Cycling Cup. Maar dit is de Tour hé, groter kan niet. En voor alle duidelijkheid: neen, er is geen tijd om lang met Sagan om te gaan. We hebben dertig seconden of zo. Maar hij heeft wel beloofd dat we vanaf nu zijn bloemen krijgen. Ik kijk ernaar uit. Vanavond al, want dan sta ik wellicht weer op het podium."

Koffietje met papa

Dat Femke meer is dan 'de dochter van', heeft ze op haar 27ste al lang bewezen. "Ik ben inderdaad Pauls dochter - en elke ochtend komt papa een koffietje drinken bij mij in het village du départ - maar toch vooral het meisje dat al snel haar eigen weg gezocht heeft in de modellenwereld. Vanaf mijn zestiende ben ik modellen- en hostessenwerk gaan doen. Op school volgde ik boekhouding na de gewone lessen. Op mijn achttiende verjaardag stond ik aan het ondernemingsloket voor mijn btw-nummer en ben ik zelfstandige geworden. Ik ben toen naar Milaan en Zuid-Frankrijk getrokken om daar modellenwerk te doen. Een fantastische periode. Je bent jong, je hebt pas je rijbewijs en de wereld ligt aan je voeten. Ik heb toen mijn eigen weg gezocht. Helemaal alleen, zonder hulp van papa of mama. De modellenwereld was mijn ding. Ja, ik heb wel wat geluk gehad, maar geluk dwing je ook af."

"Op mijn 25ste had ik de doelen bereikt die ik als jong meisje wilde halen. En was er de drang om een nieuw hoofdstuk aan te vatten en aan mijn ouders te laten zien dat ik het echt goed doe in het leven. Ik heb toen de knop omgedraaid, mijn modellenwerk afgebouwd en me in de vastgoedwereld gestort. Ik heb duidelijk een baksteen in de maag. Net zoals papa. Hij is ook een erg handige harry die zelf al een paar huizen heeft gebouwd en gerenoveerd. Uiteindelijk heb ik me gespecialiseerd in interieur. Met mijn bedrijfje Real Estage, een knipoog naar real estate, richten wij lege huizen of appartementen in, zodat potentiële kopers veel beter de mogelijkheden zien. Ik ben nog maar zes maanden bezig en heb toch al een aantal projecten mogen doen. Ik heb mijn toekomst gevonden.”

