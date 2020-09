Bloed en suspense in ‘Thuis’: gewelddadige moord en verkrachting doen spanning stijgen HL

30 september 2020

21u00

Bron: VRT 0 TV In ‘Thuis’ is eindelijk het eerste mysterie opgelost. Woensdag sloeg Jacques (Peter Van de Velde) Jasper (Kristof Verhassel) morsdood. Daardoor weet de kijker wellicht eindelijk wie er in het eerste rode tentje ligt, dat vorig seizoen al in beeld kwam. Maar wie sterft er nog? Want in het slotbeeld van de laatste aflevering van vorig seizoen was nog een tweede tentje te zien. Met een ander lijk. Maar welk?

Jasper, de cokesnuivende boksleraar die vorig seizoen per vergissing Frederieke (Eva Vanduren) vermoordde, kwam iets te dicht in de buurt van de waarheid en moest dat met zijn leven bekopen. Jasper werd ten onrechte beschuldigd van de verkrachting van de bewusteloze Thilly (Lauren Müller) en was op zoek naar eerherstel. Zijn zoektocht deed hem bij Jacques belanden.

Geen slecht spoor, want de kijker weet als enige dat Jacques inderdaad een verborgen viespeuk en verkrachter is. De wolf in schapenvacht die Rosa (Annick Segal) met zijn mooie praatjes verblindt, misbruikte die arme Thilly, toen ze door Jasper gedrogeerd werd en helemaal weg was van de wereld. Het geheim van Jacques dreigde uit te komen en dat kon ‘Zakske’ natuurlijk niet laten gebeuren. Hij greep bij de Kabouters een metalen staaf en sloeg die lastige Jasper met een welgemikte tik de kop in. Dood!

Gedumpt

Of Jasper door Jacques wordt gedumpt en in een van de tentjes belandt, zal de volgende dagen blijken. Blijft de vraag wie er nog sterft. Al voelt de kijker ook wel in welke richting er mag gekeken worden. Er hangt immers veel gevaar en dreiging in de lucht, nu Xander (Pieter Jan De Paepe) de kleine Robin (Frits De Ruyter) heeft ontvoerd. Xander verdenkt Tom (Wim Stevens) ervan dat hij zijn moeder 30 jaar geleden heeft verkracht en dat Tom dus zijn biologische vader is.

De DNA-test die Tom liet uitvoeren, bleek hem echter ongelijk te geven. Niet Tom, maar wel zijn vader Walter is de man die Tania destijds verkracht heeft. Xander weet dat nog niet en flipt helemaal. Hij wil Tom doen boeten. Oog om oog, tand om tand. De climax nadert. Wie zal deze confrontatie met zijn leven moeten bekopen? De kleine Robin? De radeloze Tom? De opvliegende Xander? De oververmoeide Tania? Of misschien loopt de ontvoering wel uit de hand voor inspecteur Tim (Jeroen Lenaerts)? Feit is, dat er eerstdaags nog een dode valt. Maar wie?

