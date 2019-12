Exclusief voor abonnees Blinde zangeres Daisy uit ‘Belgium’s Got Talent’ verloor veel te vroeg haar beide ouders: “Van papa heb ik zelfs geen afscheid kunnen nemen” Redactie

13 december 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV De ontknoping van ‘Belgium’s Got Talent’ nadert met rasse schreden. Van de blinde Daisy Opdebeeck (27) worden de kansen zeer hoog ingeschat, na de emotionele song die ze tijdens haar audities opdroeg aan haar pas overleden vader. Op haar twaalfde had ze ook al afscheid moeten nemen van haar moeder. “Mijn eerste gedachte was: ‘Waarom moet dit mij opnieuw overkomen?”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Het leven heeft de ­Leuvense Daisy al ­behoorlijk op de proef gesteld. Ze werd geboren met een genetische afwijking aan haar netvlies, waardoor ze volledig blind werd. Haar mama verloor ze al op twaalfde, en haar papa moest ze een jaar geleden onverwacht afgeven. Al dat verdriet verwerkte ze in een nummer, ‘People Help The People’ van Birdy, waar ze een Nederlandstalige tekst op schreef. Met die pakkende song, waarbij ze zich tijdens haar auditie zelf op piano begeleidde, kreeg ze zelfs de grote Antwerpse Stadsschouwburg stil. “Ik ben meestal heel kritisch als ik naar mezelf luister”, zegt Daisy, “maar mijn auditie voor ‘Belgium’s Got Talent’ verliep echt wel zoals ik het wilde.”

