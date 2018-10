Blinde Floor (18) ontroert heel Nederland met lied voor overleden vriendin Sanne Sleutjes

15 oktober 2018

08u22

Bron: AD.nl 0 TV De 18-jarige Floor in 't Veld uit Vught heeft erg veel indruk gemaakt met haar eigen nummer 'Waarom?' in het Nederlandse programma 'De Wereld Draait Door'. De jonge zangeres was daar te gast samen met haar grote held Ali B, die ze ontmoette dankzij Make-A-Wish.

Floor heeft het EEC-syndroom. Dat is een zeer zeldzame aandoening die maar bij twee mensen in Nederland voorkomt. Het betekent dat Floor blind is, maar drie vingers heeft en niet kan zweten. "En dan heb ik zelf ook nog een nierafwijking, maar dat hoort niet bij dat syndroom", vertelt Floor tijdens ze uitzending. "Eigenlijk heb ik wel gewoon alles op mijn bordje gekregen, maar ja, het is wat het is, toch?"

Verhaal

Als Floor gevraagd wordt haar eigen nummer te zingen, twijfelt ze even, maar dan gaat ze er voor. Er zit een emotioneel verhaal achter het liedje. "Ik heb het geschreven nadat mijn ex-vriendin voor de trein gesprongen is." Haar nummer ontroerde iedereen in de studio zichtbaar.

Boodschap

Ali B ontmoette Floor vrijdagmiddag dankzij Make-A-Wish en besloot om haar die avond gewoon mee te nemen naar de studio. Hij was uitgenodigd om te komen praten over zijn eerbetoon voor Mies Bouwman (de in februari overleden Nederlandse televisiepresentatrice, nvdr.) tijdens het Televiziergala. "Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik ben hier voor Floor", vertelde de rapper. "Hier gaat het om, zij heeft een talent en een boodschap te vertellen." En wat is die boodschap? "Ik wil aan alle mensen met een handicap laten weten dat ze gewoon hun droom moeten volgen."