Blinde autistische muzikant zorgt voor tranen in 'America's Got Talent’ SD

29 mei 2019

09u00 11 TV De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘America’s Got Talent' zorgde gisteren al meteen voor een emotioneel moment. Als laatste act van de avond trad Kodi Lee (22) op, een blinde en autistische muzikant. Zijn doorleefde optreden leverde hem al meteen een Golden Buzzer op.

Kodi Lee mocht als laatste het grote podium van ‘America’s Got Talent’ betreden. Zijn moeder Tina begeleidde hem en legde aan juryleden Howie Mandel, Gabrielle Union, Julianne Hough en Simon Cowell uit dat muziek erg veel voor haar zoon betekent. “We ontdekten al heel vroeg dat hij erg veel van muziek houdt”, vertelde ze. “Via muziek en optredens, was hij in staat om in deze wereld te overleven. Want wanneer je autistisch bent, is het heel moeilijk om te doen wat iedereen doet. Muziek heeft eigenlijk zijn leven gered.”

Wanneer Kodi zich dan vervolgens achter de piano plaatste en een prachtige versie van Leon Russell’s ‘A Song For You’ ten berde bracht, vielen de monden in de hele zaal open. Juryleden Julianne Hough en Gabrielle Union konden het niet drogen houden. Kodi werd dan ook getrakteerd op een staande ovatie én lovende commentaren van de juryleden.

Lof

Zo vertelde Mandel: “We voelen de authenticiteit in wat je doet, maar je bent ook een geweldig talent en een geweldige muzikant. Dit was geweldig.” Hough kon dat alleen maar beamen. “Je stem blies ons allemaal omver. Ik wil ook nog zeggen: we hoorden je, ik voelde je, en het was prachtig.” Ook Cowell had alleen maar lovende woorden voor het jonge talent: “Ik weet niet hoe het is om in Kodis wereld te leven. Ik weet alleen dat jullie duidelijk een geweldige relatie hebben en dat je stem fantastisch is. Ik ga me dit moment voor de rest van mijn leven herinneren.”

Maar de mooiste woorden kwamen misschien wel van Gabrielle Union. “Ik ben een nieuw jurylid dit seizoen, en dit jaar ook een nieuwe moeder. Het is de moeilijkste job die ik ooit al heb gedaan, maar ook de meest bevredigende. Je wilt je kinderen de maan en de sterren en de regenbogen geven. Vanavond ga ik je ook iets speciaals geven.” Daarna drukte ze op de Golden Buzzer, waarmee Kodi als eerste rechtstreeks doorgaat naar de live shows.