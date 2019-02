Blank, hetero en hoogopgeleid: er zit weinig diversiteit in ‘Blind Getrouwd’ TDS SD TK

11 februari 2019

00u00 0 TV Wie 'Blind Getrouwd' kijkt, kan er niet omheen: alle kandidaten zijn blank en hoogopgeleid, en lijken financieel moeiteloos het einde van de maand te halen. Voor het vierde jaar op rij is er ook geen enkele holebi te bespeuren. In het buitenland lukt het nochtans wel. Er zijn meer inschrijvingen nodig, klinkt het bij VTM.

Het is de kijkers van 'Blind Getrouwd' niet ontgaan. De singles die op zoek gaan naar de liefde van hun leven lijken allemaal aan een bepaalde standaard te voldoen. Zo is Stijn accountmanager, Joris zaakvoerder van een IT-bedrijf, Tim keyaccountmanager, Victor officemanager én runt Lenny een frituur en een B&B. Ook de vrouwen hebben stuk voor stuk 'goeie' jobs. Annelies en Joke zijn leerkracht, Elke is productassistant, Jolien werkt als accountmanager en Line is aan de slag als mandaatassistent. "Is dit programma er enkel voor managers?", vragen kijkers zich af op sociale media. Of: "De gewone arbeider komt niet aan bod. Spijtig." Ook holebi's of mensen met een kleurtje zijn in geen velden of wegen te bekennen.

In het buitenland lukt het wél

In het buitenland is er in het programma - dat in het Engels 'Married At First Sight' heet - wél sprake van diversiteit. Nieuw-Zeeland had met Samuel en Tayler en Ben en Aaron twee homokoppels, in Australië stapten Craig en Andy in het huwelijksbootje. In de VS werden twee zwarte deelnemers aan elkaar gematcht - Shawniece en Jephte - en 'Down Under' hadden ze een interraciaal huwelijk tussen Zoe en Alex. Die laatste is overigens een loodgieter, en er zijn nog meer deelnemers die geen hoger diploma hebben. Andy (van Craig) uit Australië is kapper, z'n landgenoot Nic is elektricien en Stephanie in de Britse versie is politieagent.

Extra inspanning

Waarom lukt het bij ons dan niet? "Wij krijgen daar inderdaad vragen over, zowel over holebi's als over mensen met verschillende beroepen of mensen met een andere huidkleur", zegt VTM-woordvoerster Sara Vercauteren. "Maar daar gaat 'Blind Getrouwd' niet over. Iedereen boven de 25 en zonder kinderen mag zich inschrijven, maar daarna is het aan de experten om de beste matches eruit te halen. Andere criteria - zoals het beroep of de seksuele voorkeur - doen er niet toe." Volgens VTM zijn het énkel en alleen de experten die beslissen wie uiteindelijk in het huwelijksbootje zal stappen. "En dat uiteraard op basis van de wetenschap. Het zijn de vijf sterkste matches die blind zullen trouwen. Met andere kenmerken houden wij geen rekening. Dat kan ook niet anders bij een programma als 'Blind Getrouwd. Wij laten mensen huwen, daar gaan wij niet lichtzinnig over." Bij de zender benadrukken ze dat iedereen zich mag inschrijven. "Vorig jaar hebben we een extra inspanning gedaan om meer holebi's aan te trekken. Daar kwam jammer genoeg geen voldoende sterke match uit. Maar we beklemtonen wel dat hoe méér inschrijvingen er zijn, hoe groter de kans op een match. Voor iederéén."

Meer vertrouwen

Margo Van Landeghem, relatietherapeute en één van de experten in het programma, erkent het gebrek aan diversiteit. "Hoezeer we ook proberen, mensen met een andere achtergrond schrijven zich minder snel in. Een percentage durf ik daar niet op te plakken, maar het zijn er té weinig om een goede match te maken. Op dit moment is het bij de selectie inderdaad helaas zo dat het vooral blanken, hetero's en hogeropgeleiden zijn." Volgens Van Landeghem zouden mensen met een diploma ook meer vertrouwen op de wetenschap van het programma, en schrijft die categorie zich daarom massaal in. Daarnaast blijkt de achtergrond voor heel wat deelnemers nog al te vaak een beslissende factor. "Er zijn mensen die openstaan voor een gemengde relatie, maar we merken toch dat men meestal de voorkeur heeft voor eenzelfde soort achtergrond." Toch willen ook de experts graag een diversere 'Blind Getrouwd'. "Laat dit dus een oproep zijn om jullie massaal in te schrijven. Wij matchen jullie met plezier." (TDS/SD/TK)

