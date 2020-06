Blackface-afleveringen van Amerikaanse serie 30 Rock offline gehaald Redactie

24 juni 2020

07u00

Bron: AD 2 TV Vier afleveringen van comedy ‘30 Rock’ zijn niet langer te zien op Amerikaanse streamingplatforms. De episodes werden verwijderd op verzoek van bedenker en hoofdrolspeler Tina Fey.

In de afleveringen komen witte acteurs voor die zich bruin hebben geschminkt. Dat ligt erg gevoelig vanwege het film- en theaterfenomeen blackface. Die inmiddels verguisde traditie stamt uit het einde van de 19e eeuw, waarin witte toneelacteurs zich zwart schminkten en zo de Afro-Amerikaanse bevolking ridiculiseerden.

Fey liet volgens Amerikaanse media in een brief aan verschillende streamingservices weten dat ze zich is gaan realiseren dat het niet uitmaakt dat zij geen slechte bedoelingen had met de scènes. “Dat is geen excuus voor witte mensen om dit soort beelden te maken. Ik bied mijn excuses aan voor de pijn die ze hebben veroorzaakt. Vanaf nu hoeft geen jonge comedyfan meer gekwetst te worden door dit soort lelijke stijlfiguren.”

Volgens de New York Times hebben streamingservices Amazon, Hulu en iTunes al gehoor gegeven aan het verzoek. Zender NBC zal de bewuste afleveringen ook niet meer herhalen op de reguliere televisie en uit de serie verwijderen zodra deze beschikbaar wordt op het nog te lanceren eigen digitale platform Peacock.