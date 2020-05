Björn en Corneel van 'LEGO Masters' tonen hoe je Polaroid-camera bouwt Yorick Dupon

26 mei 2020

11u17 0 TV In ‘LEGO Masters’ op VTM bouwen Björn Ramant (40) en Corneel Clarys (22) wekelijks ware kunstwerken met de kleurrijke blokjes, in de strijd om de titel van LEGO Master. Het hoeven niet altijd ingewikkelde bouwsels te zijn en daarom tonen ze hoe je gemakkelijk een kleine Polaroid-camera in LEGO kan bouwen.

In de zesde aflevering van ‘LEGO Masters’ krijgen alle kandidaten de opdracht in tien minuten een alledaags voorwerp na te bouwen in het klein. Björn en Corneel wonnen de vorige aflevering, en mogen daarom hun favoriete object als eerste uitkiezen. Ze gaan voor de Polaroid-camera.

Een voorwerp nabouwen in tien minuten is geen sinecure, vertelt Björn: “Nodeloos te zeggen dat de tijd voorbijvliegt, maar we slagen erin iets te maken waar we tevreden over zijn.” Ze gaan voor extra flair bij de presentatie: “Ik smokkel een kleine Polaroid-film mee, blaas erop en wapper ermee om onze presentatie af te maken.”

Opdracht twee: maak een uit de kluiten gewassen versie van het voorwerp en toon met een dwarsdoorsnede op een ‘fantasierijke’ manier hoe het werkt. “We kiezen ervoor een minifiguur als baas achter de lens te plaatsen. Die zegt tegen de andere minifiguren welke kleuren waar op een grote plaat moeten komen, om er zo een heuse LEGO-foto van te maken”, vertelt Björn.

Presentator Kürt Rogiers geeft Björn en Corneel een extra uitdaging: zorg ervoor dat de foto een mozaïek is van ‘Brickmaster’ Bas Brederode (44), de eenmansjury van ‘LEGO Masters’. Dat valt in goede aarde: “Onze afgewerkt bouwwerk maakt indruk op de Brickmaster, want we eindigen als tweede deze aflevering!”

De zesde aflevering was de favoriet van Björn en Corneel, dus tonen ze je met plezier hoe je gemakkelijk zelf een kleine Polaroid-camera in LEGO kan bouwen. Deel je eigen creaties op sociale media met de hashtag #wijzijnLEGOmasters!

LEGO Masters, zaterdag om 20.25 uur op VTM. Bekijk alle afleveringen gratis op VTM GO.

De Polaroid-camera van Björn en Corneel



