Björn en Corneel van 'LEGO Masters' tonen hoe je piano bouwt Yorick Dupon

02 juni 2020

14u52 0 TV In ‘LEGO Masters’ op VTM bouwden Björn Ramant (40) en Corneel Clarys (22) wekelijks ware kunstwerken met de kleurrijke blokjes, in de strijd om de titel van LEGO Master. Het hoeven niet altijd ingewikkelde bouwsels te zijn. Daarom tonen ze hoe je gemakkelijk een kleine piano in LEGO kan bouwen.

In aflevering vier van ‘LEGO Masters’ krijgen Björn en Corneel de opdracht hun droomappartement te bouwen. Hoewel de Bilzenaar en Ieperling bijna 200 kilometer van elkaar wonen, raken ze het snel eens om er “een grote man cave van te maken met plaats voor een rockconcert”. Presentator Ruben Nicolai is erg enthousiast. Hij slaat aan het zingen, maar op aanraden van Björn en zijn geteisterde oren gooit Ruben nog niet meteen z’n carrière over een andere boeg.

Ook deze keer bouwen Björn en Corneel een lift in hun LEGO-huzarenstuk. Die doet dienst als podium van de rocksterren, die in het appartement van drie verdiepingen zullen wonen. Ze krijgen ook een heuse fitnessruimte, kleedkamer, bar en VIP-ruimte. Op de bovenste verdieping is zelfs een videogamekamer te vinden. De stijlvolle badkamer en keuken vol koks maken het orgelpunt van het appartement compleet.

Op het podium stond uiteraard ook een kleine piano, dus ze tonen je deze keer met plezier hoe je er zelf een kan bouwen. Deel je eigen creaties op sociale media met de hashtag #wijzijnLEGOmasters! Björn en Corneel toonden de afgelopen weken ook hoe je een Polaroid-camera, een krab en een kangoeroe in LEGO kan bouwen.

De piano van Björn en Corneel



