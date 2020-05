Björn en Corneel van ‘LEGO Masters’ tonen hoe je krab en kangoeroe bouwt Yorick Dupon

19 mei 2020

14u23 0 TV In ‘LEGO Masters’ op VTM bouwen Björn en Corneel wekelijks ware kunstwerken met de kleurrijke blokjes, in de strijd om de titel van LEGO Master. Het hoeven niet steeds ingewikkelde bouwsels te zijn en daarom tonen ze hoe je gemakkelijk een krab en een kangoeroe kan bouwen.

Tijdens de derde aflevering van ‘LEGO Masters’ werden de teams opgesplitst en moesten ze binnen het uur elk een dier bouwen. Björn krijgt de opdracht een zeedier te maken en kiest ervoor een krab te bouwen. “Tijdens het bouwen blijft er ruimte voor flauwe grapjes, ondanks dat ik krab in tijd zit”, vertelt hij.

Corneel kiest ervoor een kangoeroe te maken, maar volgens presentator Ruben Nicolai staat die in een vreemde positie. Op het laatste moment voegt hij er daarom nog een “kakje” aan toe. “Ik kreeg bij het betreden van de studio meteen de slappe lachen bij het zien van Corneels grote kangoeroe en krab me achter de achter de oren hoe het in zo’n korte tijd kon bouwen”, zegt Björn.

Omdat ze zo’n plezier hadden tijdens de opdracht, tonen ze hoe je een verkleinde versie van een kangoeroe en krab kan bouwen.

LEGO Masters, zaterdag om 20.25 uur op VTM. Bekijk alle afleveringen gratis op VTM GO.

De krab van Björn



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De kangoeroe van Corneel



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.