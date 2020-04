Bizarre scène verwart ‘Thuis’-kijkers: “Wie is er dood?” Hans Luyten

20 april 2020

De 'Thuis'-kijkers die maandag hadden gehoopt op duidelijke antwoorden, komen bedrogen uit. Vrijdag sloot de serie met een bizarre, nachtelijke scène af. De kijker zag blauwe zwaailichten, politie die aan een waterkant naar sporen zocht en een tentje dat een lijk moest afschermen van kijklustigen. Welk lijk? Dat was niet duidelijk. Maandag volgde er geen uitleg of verklaring. Niets.

De beelden zorgden dit weekend nochtans duidelijk voor verwarring bij de meeste ‘Thuis’-kijkers. Op sociale media verschenen tal van reacties, zoals: ‘Wie is er nu dood’ en ‘Euh, wat heb ik gemist’. En ook: ‘Maandag zal hopelijk alles duidelijk worden.’ Maar maandag werd er helemaal niks duidelijk. Ook na die aflevering bleef alles één mysterie. Wie heeft wie vermoord, hoe en waarom?

Flashforward

De slotscène van vorige vrijdag was wat in de filmwereld een ‘flashforward’ wordt genoemd: geen flashback naar het verleden maar naar iets wat er in de toekomst staat te gebeuren, maar waar nu al een beeld van wordt getoond. Een ongewone verteltechniek, die ‘Thuis’ al eens eerder toepaste. Toen Jacques (Peter Van de Velde) Stan (Lennart Lemmens) in het zwembad probeerde te verdrinken, omdat die hem onterecht had beschuldigd, was die scène weken daarvoor al als nachtmerrie van Stan te zien.

“We vertellen de kijker inderdaad nog niet meteen wat er aan de hand is”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Corona heeft niets te maken met deze ongewone verteltechniek. Dit was zo voorzien in het oorspronkelijk scenario. Ook aan de voorlopig laatste aflevering die we komende vrijdag uitzenden, hebben we niks veranderd. Tenzij dan dat de geplande episode van vrijdag én die van de maandag daarna verwerkt werden tot één mooie dubbelaflevering. Maar alle verhaallijnen en elementen werden behouden. Wij willen goede verhalen vertellen en de kijker blijven verrassen. Dat doe je niet enkel met het verhaal zelf, maar ook met de vertelvorm. Zoals een flashforward. Voor sommigen is dit misschien wat wennen, maar dat komt allemaal goed. Nog even geduld: het wordt later wel duidelijk wat er aan de hand is.”