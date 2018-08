Bizarre mijlpaal voor de BBC: eerste vrouwelijke orgasme MVO

28 augustus 2018

11u47 0 TV De Britse zender BBC One staat op het punt een bizarre mijlpaal te bereiken in haar geschiedenis: het eerste vrouwelijke orgasme. Actrice Toni Collette (45) is blij dat ze die vreemde eer op haar naam mag zetten.

De nieuwe serie 'Wanderlust' is wat minder preuts dan de televisiezender gewoon is, zo blijkt. "Iemand vertelde me dat mijn personage de eerste vrouw gaat zijn die in beeld komt terwijl ze een orgasme heeft," haalt Collette de schouders op. "Tja, ik ben er wel blij mee. Ik ben trots dat we de vrouwelijke beleving van seks op een realistische manier in beeld mogen brengen."

'Wanderlust' verhaalt over Joy Richards, gespeeld door Collette, een therapeut die haar huwelijk wil redden na een traumatisch ongeval. Dat doet ze door een open relatie te beginnen met haar echtgenoot.

"Er wordt niet vaak gepraat over het seksuele zelfvertrouwen van een vrouw op middelbare leeftijd," legt de actrice uit. "Het was in het begin een beetje ongemakkelijk om zo'n intieme scène te acteren, maar ik zette me er al snel overheen en het resultaat mag er zijn."