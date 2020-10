Bizar moment in Amerikaanse ‘The Masked Singer’: deelnemer zet masker af ‘omdat het te warm is op het podium’ MVO

02 oktober 2020

09u00 86 TV Ongezien in de Amerikaanse afleveringen van ‘The Masked Singer’: de Gremlin besloot zélf dat hij er genoeg van had. Vlak na zijn optreden liet hij weten dat het “veel te warm” was onder het masker, en dat hij geen seconde meer wilde wachten om het af te zetten. Een losgeslagen kandidaat? Of een slimme marketingstunt?

Tja, zo kan het dus ook. De mysterieuze paarse Gremlin betoverde met zijn diepe, karaktervolle stem, maar afwachten hoe zijn performance werd ontvangen was niet aan hem besteed. “Ik wil dit masker nu onmiddellijk afzetten”, gromde het beest. “Het is veel te warm.” Presentator Nick Cannon was compleet in de war: “Nu al? Maar dat is niet de bedoeling!” De show doet er namelijk alles aan opdat niemand zou weten wie er achter de maskers zit. Pas als ze uit de show gestemd worden, mogen de zangers hun ware gelaat tonen.

De Gremlin trok zich er niets van aan en probeerde zich uit zijn kostuum te worstelen. De speurders, waaronder ‘Pussycat Doll’ Nicole Scherzinger, wisten niet wat hen overkwam. “Dat mag niet”, aldus een gechoqueerde Nicole. “We hebben zelfs nog niet kunnen raden wie jij bent!” Cannon probeerde nog de hulp in te roepen van de zogenaamde ‘men in black’, de in zwart gehulde assistenten die de zangers bijstaan tijdens het verloop van het programma.

Opgezet spel?

Het mocht echter niet baten, want enkele seconden later stond acteur Mickey Rourke (uit onder andere ‘Sin City’) met zijn masker in de hand op het podium. Het publiek ging uit zijn dak, maar eerder uit pure verbazing dan uit bewondering. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt”, aldus Cannon. “We hebben niet gestemd, de andere zangers hebben nog niet op het podium gestaan, maar Mickey had het warm dus hij zette zijn masker af.” Of het écht om een spontaan moment ging, of eerder om een promostunt van het productieteam, zullen we natuurlijk nooit met zekerheid weten.

Eigenlijk mogen we het Rourke - die bekendstaat om zijn onvoorspelbare gedrag - niet kwalijk nemen, want alle Masked Singers - ook in België - klagen steen en been over hoe warm het wel niet is onder die frivole kostuums. De makers van de show bevestigen dat het op slechts 10 minuten tijd al 35 graden kan worden onder zo’n masker. Je zou voor minder de handdoek in de ring gooien.

