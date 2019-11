Birgit Van Mol start met 'Rode Neuzen Dag Magazine' Redactie

25 november 2019

00u00 0 TV In aanloop naar Rode Neuzen Dag, nu vrijdag, brengt Birgit Van Mol (51) vanaf vanavond elke weekdag pakkende verhalen in het 'Rode Neuzen Dag Magazine'.

Het VTM-gezicht spreekt in het programma met jongeren die het zwaar hebben en bezoekt ook Rode Neuzen Dag-acties in scholen. "Er lopen heel wat straffe jongeren rond. Ze getuigen over hun problemen om anderen, die hetzelfde meemaken, te helpen", zegt Birgit, die het gezelschap krijgt van komiek William Boeva (30).

Vrijdag kan je de 'Rode Neuzen Dag XL'-slotshow vanaf 20.40 uur volgen op VTM en via HLN.be.

'Rode Neuzen Dag Magazine’, elke weekdag op VTM, 19.50 uur

Doe een gift aan Rode Neuzen Dag op rodeneuzendag.be.