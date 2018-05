Birgit uit 'Komen eten' reageert op ongezouten commentaar van kijkers: "Ik vind het jammer dat mensen mij niet serieus nemen" DBJ/TDS

03 mei 2018

18u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Een opmerkelijke kandidate, dat is het minste wat je van 'Komen Eten'-deelneemster Birgit kan zeggen. "Ik ben vegetariër aan het worden, maar wekelijks gaat er toch een biefstuk in" of "Als ik gluten eet, word ik depressief". Die uitspraken lokten heel wat reacties uit bij de kijkers.

"Mijn ogen rollen uit mijn kop als ik haar bezig zie" of "Ik zou haar net extra gluten geven", klonkt het op sociale media. "Dat doet me wel wat", vertelt Birgit. "Als ik de reacties lees, kan ik soms onzeker worden. Heel wat mensen noemen mijn intolerantie bijvoorbeeld niet serieus of ik zou een 'vegan-wannabe' zijn. Kijk, sommige mensen moeten naar het ziekenhuis worden afgevoerd als ze gluten eten. Zo extreem is het bij niet, maar ik krijg wel last van mijn huid en darmen. Ik vind het jammer dat mensen dat niet geloven. Soms reageer ik op de posts op sociale media, want er zijn ook mensen die serieuze vragen stellen. Over veganisme bijvoorbeeld."

In het programma vertelde Birgit dat ze vegetariër is, maar dat ze af een toe toch graag een biefstuk eet. Is ze nu vegetariër of niet? "Ik heb dat drie maanden volgehouden, maar ik voelde me toch slapper worden na een tijdje", zegt de schoonheidsspecialiste. "Ik heb toch dat stukje kip nodig merkte ik."

Een moeilijke eter noemt Birgit zich niet meteen, maar de volgende keer zou de wedstrijd toch anders aanpakken. "De kandidaten hebben zich allemaal aangepast aan mij, maar ik niet echt aan hen. Ik heb enkel broodjes met gluten gegeven in plaats vonden zonder, dat is het enige. Als ik het nu opnieuw zou doen, zou ik doen wat Guido gezegd had: van mijn hoofdgerecht een voorgerecht maken en als hoofdgerecht biefstuk-friet maken. Ik zeg het je, dan had ik zeker gewonnen!"

Een greep uit de soms harde reacties op de sociale media:

Het moet meer dan een jaar geleden zijn dat ik nog eens naar #komeneten keek. Maar de aflevering van gisteren, serieus, mind is blown! Anneleis(@ anneleis) link

#komeneten Brigitte ik snap je ik ben vegitarier en ben lid van verschillende dierenrechtenorganisaties. Maar ik weet uit ervaring dat je de mensen niet veranderd met er heel veel over te praten maar met er af en toe iets over te zeggen. Anders willen ze niet meer luisteren . Lindsey_TW_BABA❤ ☉(@ LindseyLoves_TW) link

Birgitte heeft echt geen gluten of lactose nodig om te zagen. Zonder lukt het ook perfect 😑 #zaag #KomenEten PoundingSenses(@ PoundingSenses) link

De eerste keren sinds jaren terug naar #komeneten aant kijken en direct merken dat het niveau ervan nog gedaald zijn dan de vorige jaren 🤔🤨 🚍Maine🚍(@ Maine_1891) link

Deze aflevering van #komeneten heeft cringe factor 1000. Op een schaal van 100. Brrrr Dirk Gerard(@ DirkGerard) link