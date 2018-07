Birger verlaat cateringbedrijf Tjops, Karel gaat alleen verder Sam Vanacker

15 juli 2018

18u25

Bron: Eigen berichtgeving 2 TV Birger Allary, die in mei vorig jaar samen met boezemvriend Karel Knockaert 'Mijn Pop-uprestaurant' won, is cateraar af. Eerder had Birger zijn job als psychiatrisch verpleegkundige opgezegd om zich volledig op de uitbouw van Tjops te focussen, maar nu kiest hij resoluut voor zijn gezin. Voor alle duidelijkheid: cateringbedrijf Tjops blijft wel bestaan, zij het voortaan onder de vleugels van partner in crime Karel.

Birger maakte zondag zelf het nieuws bekend in een emotionele facebookpost. "Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en dat is iets dat weinigen gegeven is", klinkt het. "Maar na verloop van tijd was het toch weer vooral mijn werk geworden. Het zeer onregelmatige ritme heeft me genekt en is helemaal niets voor mij gebleken. Ik speel al langer met het idee om te stoppen, maar nu hak ik dus definitief de knoop door."

Birger wil meer tijd maken voor zijn gezin. "Ik wil terug een papa zijn die zijn kindjes elke dag ziet opgroeien, niet een die op maandag pas kan vragen hoe het weekend van zijn kinderen geweest is. Ik wil aan de andere kant van de toog zitten en degene zijn die samen met zijn gezin geniet van eten en drinken in het zonnetje. We hebben vele duizenden mensen gelukkig gemaakt met onze kookkunst en hebben heel veel mooie feesten mogen verzorgen en daar ben ik erg dankbaar voor."

Barbecueworkshops

Na het bericht van Birger kregen zowel hij als Karel tientallen berichten van vrienden die dachten dat het gedaan was met Tjops, maar dat blijkt niet te kloppen. "Misschien had Birger het wat genuanceerder moeten verwoorden", reageert Karel. "We zijn inderdaad samen rond de tafel gaan zitten en hebben beslist dat ik verder zou doen met de catering, terwijl hij zich uitsluitend gaat bezighouden met de barbecueworkshops in de Grill Academy in Ruiselede. De cateringdienst van Tjops blijft dus wel degelijk bestaan, maar de taken zijn helemaal anders verdeeld. Ik regel voortaan hetgeen Birger vroeger voor z'n rekening nam, van het boeken van de afspraken tot en met de aankopen en de afwas. We hebben trouwens net een nieuwe Amerikaanse ambulance gekocht die we gaan ombouwen tot foodtruck."

Karel geeft meteen mee dat er een nieuw e-mailadres is voor wie de barbecuediensten van Tjops wil boeken. "Begin dit jaar hadden we spijtig genoeg problemen met het contactformulier op onze website. Mensen vulden het formulier in maar door een fout in het systeem kwam de aanvraag nooit bij ons terecht. Ruim 150 aanvragen voor feesten zijn zo volledig aan ons voorbij gegaan. Niet dat we het in de communieperiode niet druk genoeg hadden, maar toch doet zoiets pijn. Voortaan is er één adres voor aanvragen en info. Dat is tjopsfoodtruck@gmail.com."