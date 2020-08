Birger en Karel van ‘Mijn Pop-uprestaurant’ maken einde aan juridische strijd Redactie

06 augustus 2020

11u38 0 TV Birger Allary en Karel Knockaert, het duo dat in 2017 ‘Mijn Pop-uprestaurant’ won, hebben begraven, waardoor de gerechtelijke procedure ook wordt beëindigd. Birger Allary en Karel Knockaert, het duo dat in 2017 ‘Mijn Pop-uprestaurant’ won, hebben een akkoord bereikt rond het gebruik van TJOP’S , de naam die ze aan hun zaak gaven in het VTM-programma. De twee hebben besloten de strijdbijl tebegraven, waardoor

In een persbericht laten Karel en Birger weten dat ze voortaan elk hun eigen weg opgaan: Karel Knockaert gaat verder met de benaming TJOP’S, onder meer voor zijn barbecuerestaurant in Knesselare. Dat terwijl Birger Allary zijn activiteiten voortzet onder de naam Grill Academy Ruislé. Het voormalige duo laat weten dat ze, ondanks deze moeilijke tijden, uitkijken naar “een excellente en smakelijke BBQ-zomer.”

Aanleiding voor het dispuut was een financiële kwestie. De twee gooiden in 2017 met hun ‘low and slow’-barbecueconcept hoge ogen in ‘Mijn Pop-uprestaurant’ en kwamen uiteindelijk als winnaars uit de bus. Ze hadden toen grootse plannen voor de uitbouw van hun cateringbedrijf. Birger zegde zijn job op en ging zich fulltime bezighouden met TJOP’S, Karel bleef aan de slag als politie-inspecteur en hielp mee. Samen richtten ze in Ruiselede een Weber Grill Academy op en haalden ze een foodtruck in huis.

Midden 2018 veranderde de situatie. Tjops leek in woelig water te zitten en Birger besloot meer tijd vrij te maken voor zijn gezin en nam afscheid van het cateraarsbestaan. Hij plooide zich terug op de Grill Academy en Karel trekt sindsdien op eigen houtje de baan op met TJOP’S. Na die scheiding van tafel en bed ging de vriendschap van de twee na 24 jaar steil bergaf. Zowel Karel als Birger namen een advocaat onder de arm en zaten in een bittere strijd verwikkeld om het nalatenschap. Die strijd is nu dus voorbij.

