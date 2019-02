BINNENKIJKEN. Zo zien de ‘Temptation Island’-villa’s er vanbinnen uit KDL

16 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 TV Dit jaar gaan vier koppels opnieuw de ultieme relatietest aan. En die bestaat uit acht vrouwelijke en acht mannelijke singles die er tijdens hun verblijf in Thailand alles aan doen om de relaties van de koppels aan het wankelen te brengen. Daarvoor hebben de vrijgezellen niet alleen hun eigen fysieke troeven en gladde verleiderspraatjes ter beschikking, maar ook een bijzonder luxueus decor... én niet te vergeten een stevige dosis Thaise zon. Story kon binnenkijken in de villa’s, en deelt nu de beelden.

Exuberante villa

De mannelijke helften van de koppels - Roger (23), Heikki (24), Morgan (20) en Sidney (21) - en de acht vrijgezelle vrouwen namen hun intrek in Baan Asan, een prachtig resort vlak bij het strand. Daar werden ze naar verluidt elke avond getrakteerd op een geweldig mooie zonsondergang. Hun vier vrouwen - Laura (22), Milou (23), Rodanya (20) en Demi (22) - verbleven ondertussen in Villa Riva Samui, waar ze de mastervilla ter beschikking kregen. De verleiders kregen een slaapplek in het hoofdgebouw - of dat was toch het geval bij de start van de opnames...

(lees verder onder de foto’s)

