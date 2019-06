BINNENKIJKEN. Welkom in de luxueuze liefdesvilla van ‘Love Island’ TDS

08 juni 2019

10u00

Bron: STORY 0 TV Zullen de singles in het VIER-realityprogramma ‘Love Island’ hun ware liefde vinden? Dat is voorlopig nog een groot vraagteken. Wat we wél al zeker weten: hun verblijf in de prachtige ‘Love Island’-villa baadt in luxe... én kleur.

Het is eens wat anders: in plaats van een lief te vinden in een plaatselijke bar of via de populaire datingsite Tinder, stuurt VIER tien vrijgezellen naar Gran Canaria om er ver weg van alle dagdagelijkse beslommeringen een partner te vinden. De keuze is beperkt, want de liefde dient gevonden te worden onder de aanwezige vrijgezellen. De vraag die op ieders lippen brandt: zal hier een koppel uit voortvloeien? Bijkomend obstakel: de kijkers mogen mee beslissen over het lot van de vrijgezellen en hun mogelijke relaties. Regelmatig worden er vrijgezellen naar huis gestuurd en komen er nieuwe bij. Aan de accommodatie waar het hele gezelschap verblijft, op een kwartiertje rijden van hoofdstad Las Palmas, zal het alvast niet liggen, want die is meer dan veelbelovend.

Strikte voorwaarden

De villa is een adembenemende parel gelegen in de heuvels van het Spaanse eiland, met zicht op de Atlantische Oceaan. De hypermoderne en minimalistische villa kan het hele jaar door particulieren afgehuurd worden, maar wordt ook vaak gebruikt voor tv- en filmopnames. Vlak voordat de Belgisch-Nederlandse opnameploeg van ‘Love Island’ arriveerde, werd het domein van meer dan 360m² gebruikt om er de Deense versie van het programma op te nemen.

(lees verder onder de foto’s)

Het oorspronkelijke interieur werd wel grondig onder handen genomen door de decorbouwers van VIER. De villa werd leeggehaald en de meubels gestockeerd, er werd een nieuwe indeling gemaakt en nieuwe wanden gebouwd. Kamers die niet gebruikt worden, werden afgezet en er werd een volledig buitendek geplaatst. Kortom, alles werd van nul weer opgebouwd. Daar waren natuurlijk wel enkele strikte voorwaarden aan verbonden, want ‘Love Island’ is een internationaal format.

Het programma en interieur moet met andere woorden overal ter wereld dezelfde zomerse, vrolijke uitstraling hebben. Bovendien diende de villa enigszins afgeschermd te zijn van de buitenwereld, om pottenkijkers op afstand te houden.

(lees verder onder de foto’s)

Waterval in huis

Van privacy is in het huis nochtans hoegenaamd geen sprake. Maar liefst 47 camera’s, verspreid over het hele huis, volgen het doen en laten van de bewoners. “Er gaat hier niets gebeuren zonder dat wij het gezien hebben”, zegt Viktor Verhulst, die samen met zijn Nederlandse collega Holly Mae Brood het programma in goede banen leidt. De buitenfitness, buitenkeuken, Argentijnse houtskool-BBQ, het indrukwekkende infinityzwembad, de gezellige mezzanine, make-upkamer, oneindig zicht op de oceaan en de patio met waterval maken ongetwijfeld veel goed.

(lees verder onder de foto’s)

Dat je op amper 20 minuutjes via charmante wandelpaadjes op het strand staat, is ook mooi meegenomen. Opvallend: er is maar één grote slaapkamer voor het hele gezelschap. Een kleinere privéslaapkamer is enkel toegankelijk na toelating van de productie. Een troost voor de vrijgezellen die zonder partner naar huis zullen terugkeren: de ware liefde hebben ze op het Spaanse eiland dan misschien niet gevonden, maar hun mooie verblijf in een van de meest luxueuze domeinen op het eiland, neemt niemand hen nog af.