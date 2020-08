BINNENKIJKEN. Welkom in de gloednieuwe liefdesvilla van ‘Love Island’ IDR

28 augustus 2020

14u00

Bron: SBS 0 TV Zullen de singles in het tweede seizoen van ‘Love Island’ - net als Aleksandra en Denzel - hun ware liefde vinden? Voorlopig is dat nog een groot vraagteken. Wat wél vaststaat: de Islanders verblijven ook dit keer in een luxueuze villa in Spanje.

Ook dit seizoen speelt SBS weer voor Cupido. Ondanks de coronacrisis stuurt de zendergroep alweer tien sexy singles naar het Spaanse eiland Gran Canaria om er, ver weg van hun dagdagelijkse bezigheden, een lief te vinden. De keuze tijdens dit zes weken durende liefdesavontuur is opnieuw beperkt, want de kandidaten moeten - net als in het eerste seizoen - een partner kiezen uit de aanwezige deelnemers. Vorig jaar leverde dat met Aleksandra en Denzel, Sebastiana en Martin, Kelly en Matthy en Rowèna en Stenn vier koppels op. Sebastiana en Martin gingen, net als Kelly en Matthy, wel binnen het jaar weer uit elkaar. Wat Rowèna en Stenn betreft: hun relatiestatus is onduidelijk. Enkel van Aleksandra en Denzel - die het eerste seizoen wonnenen 25.000 euro mee naar huis mochten nemen - weten we zeker dat ze nog een koppel vormen en erg gelukkig zijn samen.

Of de kersverse singles ook mogen hopen op zo’n liefdessprookje, is nog maar de vraag. Ook dit seizoen beslissen de kijkers mee over het lot van de vrijgezellen en hun mogelijke relaties. Op regelmatige basis worden er Islanders naar huis gestuurd en komen er nieuwe gezichten bij.

Gelukkig zorgt de villa waar de Islanders verblijven wel voor een rustpuntje in het hectische liefdesavontuur van deelnemers Lisa, Axel, Mattheüs, Josephine-Charlotte, Giuliano, Raphaëlla, Imen, Mert, Joan en Remco. Zo mogen de kandidaten in de nieuwe - én grotere - villa rekenen op een gigantisch zwembad, een fitnessruimte en een indrukwekkende buitenkeuken. Ideaal dus om de Islanders in de juiste sfeer te brengen en de liefde te laten zegevieren. Daarnaast werden er ook dit jaar voldoende gezellige plekjes voorzien waar de singles een gezellig onderonsje kunnen houden. Er werd dus toch een beetje aan de privacy van de deelnemers gedacht, want de slaapkamer is naar goede gewoonte dan weer een grote ruimte waar alle deelnemers samen moeten slapen.

Love Island, vanaf maandag elke dag op VIJF om 20u35.