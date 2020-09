BINNENKIJKEN. Viktor Verhulst geeft rondleiding in nieuwe Casa Amor van ‘Love Island’: “Precies op maat van 10 smurfen...” MVO

22 september 2020

12u37 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. TV In ‘Viktor Vlogt’ neemt Viktor Verhulst ons mee achter de schermen bij ‘Love Island’. Vanavond is het eindelijk zover. Dan trekken de mannen naar het beruchte Casa Amor. Viktor kon het niet laten om al eens een bezoekje te brengen en te zorgen voor een exclusieve rondleiding.

Het moet gezegd, Viktor lijkt niet helemaal onder de indruk van de villa: “Het begint hier al met een helling”, zucht hij. “Tegen dat je aan die voordeur bent heb je geen zin meer om nog iets te doen.” Binnen moeten er nog een paar details in orde gebracht worden, maar het ziet er wel gezellig uit. “Hier buiten is een eettafel, hoe ze daar ooit met tien aan gaan zitten weet ik niet. Ik moet zeggen: Casa Amor is precies op maat van tien smurfen gemaakt!” Maar dat is natuurlijk precies de bedoeling, wijst zijn co-presentatrice Holly uit: “Ze moeten op elkaars lip zitten. Letterlijk en figuurlijk.”

In de villa zullen de mannen namelijk opgewacht worden door nieuwe, aantrekkelijke dames. Na drie dagen mogen ze dan beslissen hoeveel van die schoonheden - of geen enkele - ze meenemen naar de originele villa. Daar werden de vrouwelijke deelnemers namelijk voor dezelfde keuze gezet, want ook zij kregen bezoek van nieuwe, aantrekkelijke mannen. Overleven de koppels deze relatietest?

Bekijk ook: zo reageren de mannen wanneer ze horen dat ze naar Casa Amor mogen



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.