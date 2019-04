Binnenkijken in het echte huis van Samson & Gert: “Voor eens en voor altijd, mijn bel werkt perfect” GEVEL VAN LUTGART (78) WORDT AL DERTIG JAAR GEBRUIKT VOOR OPNAMES Dietert Bernaers en Sander Bral

05 april 2019

06u00 4 TV De witte deur, de houten luikjes: dit mag dan een huis zijn in de Leon Dumortierstraat in Hove, heel Vlaanderen kent deze woning als de Dorpsstraat 101 van Samson & Gert. "Als ze 's nachts op mijn deur kloppen 'omdat de bel het niet doet', is dat minder plezant", zegt bewoonster Lutgart Somers. "Maar voor het overige vind ik het geweldig dat mijn gevel zo bekend is geworden."

78 is Lutgart en ze woont al haar hele leven in dit huisje. "Ik ben hier geboren en getogen. Toen ik nog klein was, woonden we hier met dertien: vader, moeder, zeven zussen en vier broers. Tegenwoordig heeft elk kind een eigen slaapkamer, maar in onze tijd leefden we met een grote hoop op elkaar." (lacht)

Sinds het overlijden van haar echtgenoot woont Lutgart helemaal alleen in het Samson-huisje. Ze herinnert zich nog goed hoe het Studio 100-verhaal voor haar begon. "Ik keek op een dag uit het raam en zag een vertrouwd gezicht op straat. Ik wist niet meteen wie het precies was, maar hij kwam me bekend voor. Iets later ging de telefoon: het bleek Gert Verhulst te zijn, toen nog een jonge onmroeper. Hij vroeg of hij eens mocht langskomen en diezelfde avond nog kreeg ik Gert en Hans Bourlon over de vloer. Ze vertelden dat ze opnames van mijn gevel wilden maken voor een nieuw kinderprogramma. De volgende ochtend stonden ze hier al met een cameraploeg. Zo snel ging dat."

Het ene seizoen stond de klimop al wat voller dan het andere en dus werden in de loop der jaren verschillende opnames gemaakt van Lutgarts gevel. "Ook als ze een nieuwe scène nodig hadden van, bijvoorbeeld, Gert die zogezegd naar zee vertrok, moest er opnieuw gefilmd worden", vertelt Lutgart. "Ik vond het allemaal prima. Ik deed het vooral voor mijn kleinkinderen. Die vinden het fantastisch dat ze bij Samson op bezoek komen als ze hun grootmoeder bezoeken."

Dikke pree

Geld heeft Lutgart er nooit voor gevraagd. "Ik heb wel ooit een videotape gekregen van een seizoen van Samson & Gert én een uitnodiging voor een zaalshow, maar dat is alles. Al geloven de meeste mensen me niet. Toen ik de luikjes en de deur van mijn huis een nieuwe laag verf gaf, grapten de buren dat ik opnieuw een dikke pree had gekregen van Studio 100."

De mysterieuze Marlèneke: ook Lutgart heeft haar nooit mogen ontmoeten. "Maar de jongens van de voetbalclub aan de overkant van de straat noemen mij wel al 30 jaar Marlèneke", lacht ze. "Dat vind ik grappig. Minder leuk zijn de nachtelijke pesterijen. Belleke trek is niet zo erg en kinderen die luid Samsonliedjes zingen als ze voorbijkomen, vind ik zelfs leuk. Maar als ze in het midden van de nacht hard op de deur beginnen te kloppen omdat 'de bel het niet doet', is dat wel altijd even schrikken."

Het zijn gelukkig uitzonderingen. "De meeste ervaringen zijn positief. De kinderen uit het dorp nemen een omweg om naar school te gaan zodat ze het huisje van Samson nog eens kunnen zien. Mensen vanuit heel het land én Nederland komen aanbellen met de vraag of ze op de foto mogen met de gevel. Ik heb hier ook steevast een Samsonknuffel voor het raam zitten. Als er echt schattige kindjes voor de deur staan, mogen ze de knuffel houden. Ik heb er op die manier al tientallen uitgedeeld."

Dat Gert deze week besliste om niet langer het baasje van Samson te spelen, doet Lutgart niet zoveel. "Zolang ze de afleveringen maar blijven uitzenden. Mijn familie en ik hebben al dertig jaar een band met Samson, het zou jammer zijn als het zou stoppen."