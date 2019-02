BINNENKIJKEN. Hier gingen de ‘Blind Getrouwd’-koppels op huwelijksreis TDS

20 februari 2019

06u00 0 TV Na het trouwfeest volgt de huwelijksreis, en dat is ook in ‘Blind Getrouwd’ niet anders. “Het was een heel gepuzzel”, zegt Roel van reisorganisatie Eliza was here, die instond voor de reizen. Zij werden pas last minute door VTM benaderd om mee te werken aan het programma. “Ja, er zat dus een serieuze tijdsdruk achter. En het soort vakantiewoningen waarnaar VTM op zoek was, maakten het nog extra complex.”

Zo konden de koppels pas in de namiddag vertrekken”, legt Roel verder uit. “Ook moesten we voor elk koppel een andere bestemming zoeken. En één van de grootste uitdagingen was dat er op de bestemmingen geen andere gasten aanwezig mochten zijn. Omdat 4 van de 5 reizen pas plaats konden vinden in November, konden we bovendien uitsluitend ons winteraanbod aanbieden. Daarbij valt 85% van ons aanbod weg omdat wij ons minder focussen op het winterseizoen. Het was dus niet makkelijk om de locaties in kaart te brengen en alles grondig geregeld te krijgen. We hadden dus een zeer kleine selectie van accommodaties die voldeden aan alle eisen. Alle leuke boutique-hotels en appartementen vielen hierdoor helaas allemaal af.” Roel verklapt ook nog dat de huwelijksreizen door het reisbureau werden geschonken. VTM hoefde er dus ook geen cent voor te betalen.

Victor & Line : Villa Borboleta in de Portugese Algarve

“Deze villa is niet zozeer luxueus qua inrichting, maar ligt op een heuvel met een fantastisch uitzicht. Er is een groot zwembad en een jacuzzi. Allemaal voor het pasgehuwde koppel.”

Stijn & Joke : White Village op het Griekse eiland Rhodos

“De meest luxueuze accommodatie van alle vijf en het best geschikt voor honeymooners”, klinkt het. “Dit hadden we eigenlijk voor Tim en Elke in gedachten, maar zij konden zich niet vrijmaken tijdens de periode dat dit verblijf beschikbaar was. Dus waren Stijn en Joke de gelukkigen!”

Tim & Elke: Casa Junius in Andalusië

“De makers van ‘Blind Getrouwd’ hadden op voorhand aangegeven dat Elke en Tim meer dan de anderen gesteld zouden zijn op luxe’, zegt Roel. ‘Aan die voorwaarde konden we niet helemaal voldoen. Je ziet dan ook op tv dat ze niet zo tevreden waren hun verblijf.”

Lenny & Jolien : Evkarpos Country House op Cyprus

“Lenny en Jolien verbleven middenin een typisch Cypriotisch dorpje. In alle rust. Misschien wel té rustig, naar hoe ik het koppel nu kan inschatten. Ik ben heel benieuwd hoe ze het hebben beleefd. Ze hadden in ieder geval het rijk voor hen alleen.”

Joris & Annelies: El Chorro Villas in Andalusië

“Een mooie streek, maar dezelfde als Tim en Elke. Dat mocht eigenlijk niet, maar er was een gebrek aan goeie accommodatie, dus tóch Andalusië. Deze villa is bescheiden, maar kenmerkend voor de regio.”