BINNENKIJKEN. Etienne uit 'Boer zkt. Vrouw - De Wereld Rond' opent zijn hotel binnenkort

10 oktober 2019

Boer Etienne (55) heeft een suikerrietplantage van drie hectare op Kaapverdië. Maar eigenlijk is deze populaire 'Boer zkt. Vrouw - De Wereld Rond'-deelnemer toch eerder een zakenman dan een landbouwer. Want heel binnenkort opent Etienne de deuren van z'n gloednieuwe hotel: Tienne del Mar.

Etienne zal het hotel, dat in Santo Antão, vlak aan de Atlantische Oceaan ligt, zelf uitbaten. Momenteel is hij druk in de weer om het hotel af te werken. Het hotel heeft verschillende troeven: elke kamer heeft z’n eigen balkon met uitzicht op de oceaan en er is een groot terras aan zee, met een aangrenzend zwembad.

Naast zijn hotel en plantage heeft Etienne, die in België dertig jaar in de horeca werkte, ook een moestuin op zijn domein. Hij teelt er onder meer papaya en tomaten.