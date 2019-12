BINNENKIJKEN. Etienne uit ‘Boer zkt. Vrouw - De Wereld Rond’ opende zijn hotel MV

04 december 2019

10u00

Bron: TV Familie 37 TV Nu ‘Boer zkt. Vrouw - De Wereld Rond’ achter de rug is, heeft boer Etienne, die een suikerrietplantage van drie hectare heeft op Kaapverdië, opnieuw tijd om zich op zijn nieuwste avontuur te storten: zijn hotel Tienne del Mar.

Etienne opende de deuren van het hotel op 1 december en is helemaal klaar om gasten te ontvangen. “Elke kamer heeft zicht op de bergen of op de zee en is gedecoreerd door lokale Kaapverdiaanse kunstenaars”, klinkt het op de website. Je kan bij Etienne ook genieten van thee uit zijn biologische tuin of proeven van zijn zelfgebrouwen rum, die gemaakt werd van het suikerriet van zijn boerderij. Etienne zal het hotel wel uitbaten zonder vrouw aan zijn zijde, want hij hield geen partner over aan zijn ‘Boer zkt. Vrouw’-avontuur.