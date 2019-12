Bingewatchen maar? Deze 10 Netflix-titels werden dit jaar het meest bekeken in België MVO

30 december 2019

15u04 0 TV Ach, we doen het toch zo graag: lekker in onze zetel zitten en een filmpje meepikken op Netflix. Ook dit jaar streamden we massaal onze favoriete films en series. Welke dat zijn, maakte Netflix vandaag bekend.

Er zitten enkele opmerkelijke resultaten tussen, gezien ons best bekeken programma het Spaanstalige ‘La Casa De Papel’ betreft. Op de tweede plaats vinden we ‘The Witcher’, dat nog maar tien dagen (!) op Netflix te zien is. De derde plaats wordt aangevuld door Ryan Reynolds in de actiefilm ‘6 Underground’.

Bij onze Noorderburen zien de resultaten er ietwat anders uit. Hun meest populaire programma is het Belgisch-Nederlandse ‘Undercover’, waarin onder andere Tom Waes te zien was. Die serie was bij ons helaas niet beschikbaar via Netflix. ‘6 Underground’ eindigt bij hen op de tweede plek, en ‘Murder Mystery’, de komedie met Jennifer Aniston en Adam Sandler, maakt de top 3 compleet.

Opvallend is dat ‘Stranger Things’, wereldwijd het best bekeken programma op Netflix, in beide landen erg laag scoort. In de Belgische top 10 vinden we de reeks terug op 9, in de Nederlandse top komt het zelfs niet voor.

Nog teleurstellender zijn de resultaten van ‘The Crown’. Niet alleen kon het programma in België en Nederland geen plaats in de top 10 veroveren, maar het was tevens niet de grootste hit onder Netflix-kijkers in het Verenigd Koninkrijk. De derde reeks van de bejubelde serie over de Britse koninklijke familie ontbreekt ook daar op de lijst van de tien populairste series op Netflix.

DIT ZIJN DE 10 BEST BEKEKEN FILMS EN SERIES IN BELGIË

1. ‘La Casa De Papel’

Habla español? Ja hoor, zo zeggen de Belgische Netflix-kijkers. Het immens geliefde drama rond een groepje inbrekers dat een Spaanse bank probeert te beroven - door zélf geld te drukken - is al jaar en dag één van de grootste goudhaantjes van de streamingzender. Dat de serie Spaans gesproken is, vormt geen probleem voor de kijkers. Wie écht wil, kan trouwens de Engels-ingesproken versie bekijken.

2. ‘The Witcher’

Een opvallende score voor het nieuwste fantasy-drama van de streamingzender. Hoewel de verwachtingen voor de reeks wel degelijk hoog lagen (er werd wereldwijd gesproken over ‘de nieuwe ‘Game Of Thrones’’), blijft het opmerkelijk dat ‘The Witcher’ al na tien dagen tijd op de tweede plaats is beland.

3. ‘6 Underground’

Ryan Reynolds heeft een ware hype te pakken met deze populaire actiefilm. Volgens kenners heeft ‘6 Underground’ alles wat nodig is om een sterke franchise te vormen. Dat betekent dat het kijkpubliek vol enthousiasme zit te wachten op een vervolg. Ook in ons land viel de prent duidelijk in de smaak.

4. ‘Sex Education’

Voor iedereen die ‘Sex Education’ mee naar de vierde plaats heeft geholpen, is er goed nieuws. De reeks keert volgende maand namelijk terug voor een langverwacht tweede seizoen, waarin we nog meer te zien krijgen van onze favoriete antiheld uit de middelbare school.

5. ‘Murder Mystery’

Jennifer Aniston en Adam Sandler waren hét gouden Netflix-duo van dit jaar. Hoewel de komische misdaadfilm ‘Murder Mystery’ op eerder lauwe reviews kon rekenen, was hij wereldwijd wel één van de best bekeken films. Ook in België waren we nieuwsgierig, want de prent eindigde bij ons op de vijfde plek.

6. ‘The Irishman’

Drie uur aan een stuk voor de buis geplakt zitten om een Scorsese uit te kijken, het Belgische kijkpubliek deinst er blijkbaar absoluut niet voor terug. De Oscar-sollicitatie van Netflix scheert wereldwijd hoge toppen, en in ons land is dat niet anders. Wat wil je, met kleppers als Joe Pesci en Robert De Niro in de hoofdrol?

7. ‘You’

Of dit een goed of een slecht teken is durven we niet zeggen, maar de moordlustige stalker uit ‘You’ is tegenwoordig één van ‘s werelds meest geliefde tv-protagonisten. Fans van ‘You’ kunnen zich vanaf deze maand alweer tegoed doen aan een nieuw seizoen.

8. ‘Isn't It Romantic’

Alweer zo’n film die maar weinig goede reviews kreeg, maar blijkbaar wel vlot over de toonbank ging. Rebel Wilsonontdekt in ‘Isn't It Romantic’ hoe haar leven eruit zou zien als alles precies zou gaan zoals in een romantische komedie. Blijkbaar niet zo vlotjes, zélfs niet als je een romance mag beleven met de begeerlijke Liam Hemsworth.

9. ‘Stranger Things’

Een verrassend lage plaats voor de populairste sciencefiction-serie van het moment. Wereldwijd is ‘Stranger Things' namelijk de best bekeken serie op Netflix, maar in ons land scoren de duistere avonturen van het groepje jonge kinderen duidelijk wat lager dan gemiddeld.

10. ‘Triple Frontier’

Tot slot konden ook Ben Affleck en Oscar Isaac onze landgenoten overtuigen. Ze behalen nog net een plaatsje in de top 10 met het avontuurlijke ‘Triple Frontier’.