Bill Gates laat in zijn hoofd kijken: Microsoft-baas onthult grootste angst in documentaire op Netflix TDS

03 september 2019

14u30

Bron: Netflix 0 Celebrities Altijd al willen weten hoe Bill Gates (63) denkt? Vanaf eind deze maand belooft de Netflix-reeks ‘Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates’ alle antwoorden te bieden. In de reeks krijgen kijkers een unieke blik in de denkwereld van de steenrijke Microsoft-baas, met al zijn positieve en negatieve aspecten. Zo onthult Gates in de docureeks wat nu eigenlijk zijn grootste angst is.

Microsoft-topman Bill Gates is een intrigerend figuur. Want, wat drijft hem nu eigenlijk? En hebben al die miljarden op zijn bankrekening hem überhaupt gelukkig gemaakt? In de nieuwe docureeks op Netflix geeft Gates zélf de antwoorden op de vragen. Regisseur Davis Guggenheim probeert met ‘Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates’ te achterhalen wat er zoal omgaat in het hoofd van de voormalig rijkste man op aarde.

In de reeks onthult Bill Gates wat hem slapeloze nachten bezorgt. “Ik wil niet dat mijn brein ineens zou stoppen met werken”, zegt hij onder meer. Ook krijgen kijkers heel wat andere weetjes voorgeschoteld, zoals het feit dat Bills favoriete dier een hond is, dat hamburgers zijn favoriete gerecht is en dat hij nooit ontbijt voor hij de deur uit gaat.

De driedelige documentaire is beschikbaar vanaf 20 september.