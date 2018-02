Bill Gates krijgt cameo in 'The Big Bang Theory' MVO

21 februari 2018

07u56 0 TV Bill Gates maakt in het komende elfde seizoen zijn opwachting in de sitcom 'The Big Bang Theory'. De Microsoft-multimiljardair hoeft geen speciale rol te spelen. Hij verschijnt als zichzelf in de serie, meldt Entertainment Weekly.

Gates is lang niet de eerste die een gastrolletje te pakken heeft in 'The Big Bang Theory'. Eerder verschenen al namen als Carrie Fisher, Stephen Hawking, Buzz Aldrin, Stan Lee en Bill Nye als zichzelf in de sitcom.

Gates, een van de rijkste personen op aarde, maakt overigens niet zijn acteerdebuut. Hij was in 2001 al eens als zichzelf te zien in de serie Frasier.