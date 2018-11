Bijna miljoen kijkers voor ‘Last Post’ in ‘Nooit Meer Ten Oorlog’ MC

12 november 2018

11u47 0 TV Zowat 1 miljoen Vlamingen hebben gisterenavond gekeken naar de aangrijpende ‘Last Post’-viering, het hoogtepunt van de Eén-herdenking ‘Nooit Meer Ten oorlog’.

Even voor 20 uur keken 967.000 Vlamingen naar het ‘Last Post’-moment. De uren durende special op Eén werd gemiddeld door zo’n half miljoen kijkers gevolgd. Het blok van 12 uur was goed voor 531.000 kijkers, om 16.30 uur volgden 474.000 kijkers de special, om 18 uur waren er dat 508.000.

Gisterenavond haalde ‘Kalmte Kan U Redden’ op Eén 969.000 kijkers, ‘Professor T.’ was goed voor 819.000 kijkers. Op VTM trok ‘Lili en Marleen’ 689.000 fans.

Vrijdagavond was ‘The Voice Kids’, met volgende week de halve finales, goed voor 589.000 kijkers. Bij VIER trok ‘Dancing With The Stars’ 445.000 dansliefhebbers.

Zaterdagavond haalde de laatste aflevering van ‘Wat Een Jaar’ met 610.000 kijkers alweer een prima cijfer. Het was Eén die inleverde en maar 501.000 kijkers trok voor ‘FC De Kampioenen’.