Bijna dodelijk accident in ‘Got Talent’, maar nu een Golden Buzzer: Deadly Games verbaast vriend en vijand KD

15 januari 2019

12u21 0 TV Bij hun deelname in 2016 liep het bijna fout toen Alfredo zijn vrouw Anna met een mes raakte tijdens hun generale repetitie en ze zo bijna vermorzeld werd door een draaiend rad. Nu verbaast het duo iedereen met een nieuwe act in ‘America’s Got Talent: The Champions’ wat hen meteen een Golden Buzzer opleverde.

In ‘America’s Got Talent: The Champions’ nemen voormalige winnaars en finalisten uit diverse landen het tegen elkaar opnemen. Deadly Games nam deel aan seizoen 11, dat gewonnen werd door Grace VanderWaal. Het stuntduo strandde in de halve finale, maar wist toch genoeg te overtuigen om uitgenodigd te worden voor de titanenstrijd. Hun geslaagde deelname aan de Franse versie van ‘Got Talent’, waarin ze eveneens in de halve finale uitgeschakeld werden, is daar hoogstwaarschijnlijk niet vreemd aan.

In Amerika zijn Anna en Alfredo in het collectief geheugen blijven hangen omdat Anna bijna dodelijk gewond raakte tijdens een generale repetitie. Ze kreeg een messteek in haar buik en viel samen met het draaiend rad, waar ze op dat moment aan vastgebonden was, op de grond. “Het had haar bijna verpletterd”, herinnert Alfredo zich. Maar dat schrikt het duo niet af om opnieuw de grote wapens boven te halen. “Vanavond moet het echt perfect gaan”, vertelt Alfredo voor de show. “Als ik iets verkeerd doe, dan kan ik haar vermoorden.”

(lees verder onder de video)

De act, waarin Alfredo onder andere messen gooide naar z'n vrouw terwijl ze in een draaiend vak stond en een vlijmscherpe pijl op de zakdoek in haar hand afvuurde met behulp van ‘selfiecamera’, verliep foutloos en werd enthousiast onthaald door de jury. “Ik zou eigenlijk liever hebben dat jullie niet doorgaan naar de finale omdat mijn hart het niet aan zal kunnen”, grapte Simon Cowell. Heidi Klum zorgde er prompt met haar Golden Buzzer voor dat het duo zeker doorstoot.

‘America’s Got Talent: The Champions’ elke zondag om 20u30 op Q2.