Bij ons nog niet uitgezonden, maar Jani's nieuwe datingprogramma 'Matchmakers' krijgt al Amerikaanse remake DBJ

09 april 2018

12u40 0 TV Nog voor de eerste aflevering van Jani Kazaltzis' nieuwe datingprogramma 'Matchmakers' (maandag op VIER), kan het format al op uitzonderlijke internationale interesse rekenen. Er zal een Amerikaanse remake worden gemaakt door Electus International.

Vanaf maandag 16 april wordt in 'Matchmakers' elke week een gedurfd complot gesmeet met de vriendenkring van een single. Samen met de vrienden kiest Jani drie Vlaamse singles uit die perfect bij de single passen en samen zorgen ze ervoor dat de matches elkaar bij toeval ontmoeten. Jani volgt de dates samen met de vrienden vol hoop en spanning live mee achter de schermen. Matchmakers laat singles dus daten zonder het te weten, tot drie keer toe.

Matchmakers is dit voorjaar op VIER zeven weken lang te zien. De feelgoodreeks werd geproduceerd door Roses Are Blue, dat is het productiehuis van Mathias Coppens. "Matchmakers draait om wat iedereen kent, en waar iedereen van houdt: vriendschap, humor en romantiek. We kijken er naar uit om de wereld te laten kennis maken met ons format", aldus de broer van Staf.