Bieke Ilegems over overspel van Erik Goossens: "Ik heb gedanst voor mijn relatie én mijn leven"

00u04 1 photo_news Bieke Ilegemns en Erik Goossens beleefden een relatiecrisis tijdens de opnames voor 'Dansdate' in 2014, waarvan hier een repetitiebeeld. TV Het Vlaamse droomkoppel Bieke Illegems (46) en Erik Goossens (49) droeg tijdens 'Dansdate' een geheim met zich mee. Terwijl ze tijdens de wedstrijd de kijkers charmeerden met een schijnbaar sprankelende verliefdheid was de realiteit helemaal anders. "Erik heeft een tijdje een affaire gehad," klonk het gisteren laat toen Bieke haar nieuwe boek voorstelde bij Van Gils & Gasten.

"Die bom is ontploft op een verschrikkelijk moeilijk moment, namelijk toen we volop bezig waren met Dansdate op VTM. Het was letterlijk 'the show had to go on'. Om elf uur 's avonds ontplofte de boel, om 10 uur 's morgens moesten wij in de studio zijn. Ik had geen keuze, ofwel blies ik de boel op en moest ik dat nieuws delen met heel Vlaanderen terwijl ik het zelf nog niet kon plaatsen. Ofwel danste ik voor mijn leven. Danste ik voor mijn relatie. We konden niet anders."

Erik en Bieke wonnen uiteindelijk die wedstrijd. Pas nu vindt ze de tijd rijp om erover te praten. "Ik had geen tijd om er over na te denken. Ik heb drie jaar gezwegen. Omdat ik er niet kon over spreken en we het zelf moesten oplossen. Nu, met dit boek moest ik dit verhaal schrijven, anders ben ik zo fake als de pest. Ik werd ook gek van het geniepig gezoem achter mijn rug. Ik weet dat er filmpjes circuleren. Ik kon er gewoon niet meer tegen. Het werd me te emotioneel. Bovendien wil je niet weten hoeveel koppels er door een crisis gaan en de schijn hoog gehouden. En zeggen dat ik zelf nog een programma over liefde heb gesproken terwijl mijn eigen relatie aan een zijden draadje hing. Maar, ik ben u ook verschrikkelijk bang voor wat mogelijk zal volgen."