Bieke & Erik, Roel & Kürt, Jacques & Herman en Marie & Andy wagen zich aan ‘2 Sterren Restaurant’ VTM pakt uit met de ‘Battle der BV-restaurants’ Mark Coenegracht

17 april 2018

06u00 0 TV Een eigen restaurant runnen. Die unieke kans geeft VTM straks aan vier BV-duo’s, die daarmee een stiekeme droom kunnen verwezenlijken. De zender geeft immers aan vier koppels de kans om een vedettenvariant van ‘Mijn Restaurant’ te beleven. Van het bedenken van een haalbaar concept tot ‘lekkere gerechtjes’ voor de fan-klanten. Met genadeloze coach en jury Sergio Herman als culinaire paus.

Het échte duo en koppel Bieke Ilegems en Erik Goossens, boezemvrienden Kürt Rogiers en Roel Vanderstukken, Kampioenenvrienden Jacques Vermeire en Herman ‘Markske’ Verbruggen en 'Boxing Star'-helden Marie Verhulst en Andy Peelman nemen het later dit voorjaar op in een pure culinaire battle in de BV-variant van ‘Mijn Restaurant’. De vier duo’s zullen ondergedompeld worden in de meest intensieve restaurantervaring ooit. Ze krijgen twee weken de tijd om een aantrekkelijk, swingend en haalbaar concept te bedenken, hun restaurant in te richten, een menu samen te stellen, bestellingen te plaatsen, een team samen te stellen en te leiden en zich helemaal klaar te maken om een restaurant te openen en draaiende te houden. Twee dagen lang moeten ze hun eigen restaurant runnen met betalende klanten. De restaurantbeleving moet op alle fronten voelbaar zijn: van het ontvangen van de gasten in een mooi, sfeervol restaurant tot het lekkere, culinair aanvaardbare eten dat de keuken uitgaat en wordt geserveerd aan de gasten.

Tijdens de eerste ‘battles’ strijden telkens twee duo’s tegen elkaar. De winnaar van elke culinaire voorronde gaat door naar de finale. Om die finale te halen, moeten de bekende duo’s de klanten, de recensenten en Sergio Herman overtuigen.

Tijdens de finale moeten de twee finalisten-duo’s een trapje hoger gaan, nog een tandje bijsteken en drie dagen lang hun restaurant openhouden. Op het einde van de ‘battle der BV-restaurants’ wordt er beslist wie het beste duo van ‘2 Sterren Restaurant 2018’ wordt.

Enige échte koppel

Bieke Ilegems en Erik Goossens zijn het enige BV-duo dat ook in het echte leven een koppel is. Bieke, bekend als nieuwsanker bij de regionale zender ATV en straks auteur van een tweede boek, heeft een enorme passie voor koken. Erik eet gewoon heel graag. Het duo wil straks hun gasten liefst een ‘culinaire reis’, ‘mediterraanse gerechten met een twist’, aanbieden. Wat dat precies inhoudt, zullen ze eerst aan sterrenchef Sergio Herman mogen uitleggen. Bieke en Erik mogen naar Brugge trekken, waar zij in hun restaurant aan het fornuis zal staan. Erik wordt zaalverantwoordelijke. Hun concept is "gezond eten maar toch een beetje zondigen. Delen, genieten, een totaalbeleving".

"We zijn al veel avonturen aangegaan, maar dit wordt veruit het moeilijkste. Ik ben een perfectionist, ook als het op koken aankomt. Dus het wordt een moeilijk evenwicht om telkens het perfecte gerecht te serveren, maar ook iedereen te kunnen bedienen."

Best Friends Forever

Kürt Rogiers en Roel Vanderstukken zijn ‘best friends forever’ en strijken straks voor ‘2 Sterren Restaurant’ neer in Leuven. Roel, die vorig jaar nog een open hartoperatie onderging en sindsdien noodgedwongen wat soberder en gezonder leeft, is een ambitieuze hobbykok, die heimelijk al jaren droomt om zijn eigen restaurant te openen en nu de kans krijgt om minstens zijn culinaire horizonten te verbreden. Kürt ziet zichzelf dan weer als de perfecte gastheer, die vooral hoopt dat zijn vriend wint en zo zijn droom kan waarmaken. Het duo wil starten vanuit de gerechten die ze kennen en daar creatief mee aan de slag gaan. Dus niet de alledaagse keuken, maar onverwachte smaakcombinaties die de gasten zullen verrassen. "Ik kook nooit met een kookboek naast me. Dat dient alleen om met een handtekening van de chef in de kast te staan. Ik kook op mijn gevoel en maak mijn eigen smaakcombinaties. Alleen als ik pannenkoeken maak voor de kinderen moet ik spieken in een kookboek. Ik kan het recept maar niet onthouden", vertelt Roel. Zijn maatje Kürt is nu al zenuwachtig. "Ik ken de passie van Roel voor het koken maar al te goed. Mijn grootste stress is dat ik het verknoei in de zaal en dat ik zo Roel teleurstel."

Het jonge geweld

Marie Verhulst is 22 jaar jong, 'Buurtpolitie'-acteur Andy Peelman 34 jaar. Ze liepen elkaar tegen het lijf in de coulissen van ‘Boxing Stars’. Ondanks het leeftijdsverschil willen de twee wat graag de handschoen opnemen in ‘2 Sterren Restaurant’. Marie is overtuigd vegetariër en wil bewijzen dat de vegetarische keuken ook lekker, leuk en gezellig kan zijn. "Veggie is niet alleen voor geitenwollensokken. Ik wilde als jong meisje eigenlijk al kok worden, maar dat was toen niet de beste keuze. Maar de tijden zijn veranderd. Nu kan het wel", klinkt het. Andy werkte jaren in de horeca en gaat er prat op dat hij vijf borden tegelijkertijd kan dragen. "Ik ben altijd in België gebleven voor mijn moeder, anders had ik met mijn vrouw al lang een soort luxefrituur geopend in Duitsland. Horeca is op mijn lijf geschreven", vertelt Andy vlot. Gaat hij samen met Marie voor een vegetarische frituur?

De Kampioenen

Jacques Vermeire en Herman ‘Markske’ Verbruggen houden van ‘dagschotels’, lekker eten, een beetje stijl, gastvrijheid en goede wijn. Ze zijn absoluut geen horecaspecialisten, maar weten wel wat een goed restaurant moet zijn. "We gaan voor de gezelligste versie van de Vlaamse klassiekers, met een touch of Herman en een glas Jacques", klinkt het cryptisch. "In mijn droom ben ik een topkok. Helaas ben ik het niet. Ik wil samen met Jacques wel graag proberen om onze gasten in een fijne omgeving een smakelijke en gezellige ervaring te geven", klinkt het bij Herman. "Ik sta met de glimlach in voor een vrolijke ontvangst en wil een erezaak maken van gezelligheid", voegt Jacques toe.

Wil je zelf volgende maand de culinaire prestaties van één van de vier BV-koppels gaan testen, dan maak je vanaf vandaag kans om een tafel te reserveren via vtm.be.

Nieuwe relatietest voor Bieke en Erik

Bieke Ilegems en Erik Goossens zijn het enige échte koppel dat aan ‘2 Sterren Restaurant’ deelneemt. Een behoorlijk serieuze relatietest, zo beseffen ze zelf. Het koppel won eind 2014 'Dansdate'. Pas vorig jaar maakte Bieke bekend dat uitgerekend in die periode Erik haar bedrogen had.

"De moeilijkheid is de scheiding tussen privé en werk. Als je als koppel beslist om samen te werken, moet je goede afspraken maken: wanneer stopt het werk en waar begint het privéleven", zegt relatie-expert Margot Van Landeghem, bekend van ‘Blind Getrouwd’. "Ze zullen zeer intensief moeten samenwerken. Bovendien zal heel Vlaanderen met een vergrootglas meekijken. Elke zin die ze op tv zeggen kan volledig uit de context getrokken worden en uitvergroot. Anderzijds zijn ze een koppel dat tegen een stootje kan, dat hebben ze al ruimschoots bewezen."