Bibberende boeren! Zo kwamen de uitverkoren meisjes overal ter wereld toe in 'Boer zkt Vrouw'

24 september 2018

21u45

Bron: VTM 1 TV De boeren zijn na enkele bewogen weken weer uitgewaaierd over de wereld. Tijdens de dates in België werden zaadjes van liefde gepland, en nu was het hopen dat alles ging bloeien. De aflevering van vanavond volgde de 11 uitverkoren vrouwen vanaf de start van hun trip, tot hun eerste dag in Noorwegen, Canada, Australië en Duitsland.

11 vrouwen, want de dames van Manu vertrekken pas volgende week… en eentje haakte nog af. Het is Jitse die het slechte nieuws kreeg van Dina Tersago. Siska, één van zijn drie favorieten, kreeg na de groepsdate met Jitse gevoelens voor iemand en wil dan ook fair zijn naar de zorgboer toe. Jitse was wat teleurgesteld, zeker omdat hij al twijfelde tussen Siska en een andere dame.

An Lemmens was onderweg naar Australië met twee gebackpackte dames, Romina en Stephanie. Laura is er niet bij, zij zat tot nu in Indonesië en reisde rechtstreeks door naar Sydney. Van daaruit vertrok het viertal samen naar Narrabri, waar Jan hen zenuwachtig stond op te wachten.

“Nu ze onderweg zijn komen de zenuwen eraan”, zei boer Bjorn. Hij deed dan ook alles om een goede eerste indruk te maken, en ontving de dames met zijn homemade honingwijn en een zelfgemaakte Canadese schotel. Evelyn was al half gewonnen: “ Alleen al daarvoor zou ik hier komen wonen”, lachte ze.

Severien, Joëlle en Jits vertrokken samen op roadtrip naar Duitsland. Boer Jeroen begaf het bijna van de stress. “Ik krijg al zweethanden en koppijn, ik ben zenuwachtig. Wat gaan ze vinden van Duitsland, wat gaan ze vragen? Dat begint allemaal in me op te komen en dan wordt ik weer gestresseerd en krijg ik koppijn", zei hij. "Ik heb al een pijnstiller moeten nemen.”