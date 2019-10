Bibberen en beven: nachtmerrie van An Lemmens komt uit in 'Belgium's Got Talent’ DBJ

25 oktober 2019

In de laatste auditieaflevering van 'Belgium's Got Talent' nemen we vanavond afscheid van Jens Dendoncker (29), die zijn jurystoel in de studioshows teruggeeft aan Niels Destadsbader (31). Als afscheidsgeschenk krijgt hij onder andere een griezelige dansperformance. En die jaagt vooral An Lemmens de stuipen op het lijf!

De act van de dansgroep Silverstar heeft vanavond veel weg van een duiveluitdrijving. Wanneer de dansers een 'stroompanne' veroorzaken en er plots een zombie opduikt achter de jurytafel, gilt An Lemmens (39) de hele Stadsschouwburg bij elkaar. "Ik ben ongelofelijk kwaad op jullie, want ik ga nooit meer kunnen slapen", lacht Jens achteraf.

Cover Birdy

De 27-jarige Daisy krijgt de jury en de zaal dan weer ijzig stil met haar zelfgeschreven tekst op het nummer 'People Help The People' van Birdy. De Leuvense kreeg in haar leven de ene tegenslag na de andere te verwerken. Ze werd geboren met een genetische afwijking aan haar netvlies, werd zo goed als blind en verloor haar moeder op jonge leeftijd. Afgelopen jaar moest ze ook afscheid nemen van haar vader, en dat verlies wilde ze van zich afschrijven.

Vanaf volgende week starten de grote studioshows in 'Belgium's Got Talent'. De kandidaten die een Golden Buzzer kregen zijn zeker van een plaats in die uitzendingen, de overige worden bekendgemaakt op vtm.be. (DBJ)

