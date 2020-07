Beyoncé filmt ook in België voor visueel album BDB

21 juli 2020

12u22

Bron: De Standaard 0 TV Fans van Beyoncé hebben 31 juli ongetwijfeld in hun agenda omcirkeld. Die dag verschijnt haar visuele album ‘Black is king’ op streamingzender Disney+. De zangeres filmde daarvoor ook in ons land.

‘Black is king’ gaat verder op de muziek van ‘The Lion King’, waarin Beyoncé Nala vertolkt. De zangeres heeft haar visuele plaat grotendeels zelf geregisseerd, al zijn er ook bijdrages van jong talenten. Zo werkte ook de Brusselaar Pierre Debusschere mee aan het eindresultaat. Hij werkte eerder al samen met Queen B en Kanye West.

De Brusselaar is niet de enige link met ons land: een deel van de film is ook in België opgenomen. Daarnaast vonden opnames plaats in de VS, Afrika en het Verenigd Koninkrijk. ‘Black is king’ verschijnt op 31 juli op Disney+, maar Belgische fans moeten nog wat langer wachten om de nieuwste worp van Beyoncé te zien. De streamingzender wordt bij ons namelijk pas op 15 september gelanceerd.

