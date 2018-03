Bewijst deze foto dat Kevin uit 'Temptation Island' nu een relatie heeft met verleidster Chloë? KDL

06 maart 2018

13u44

Bron: Flair 1 TV Hoewel Kevin tijdens zijn relatie met zijn vriendin Megan meermaals een scheve schaats reed, gaf Megan haar vriend toch elke keer een nieuwe kans. Hun deelnames als koppel aan 'Temptation Island' was voor hen de ultieme relatietest, maar toen Megan tijdens het kampvuur te horen kreeg hoe Kevin haar 'koekerond' noemde, dook ze meteen tussen de lakens met verleider Joshua. Toen Kevin die beelden te zien kreeg, was hun relatie meteen over. Nu zou Kevin echter wel een relatie hebben met een van de verleidsters.

Uit recente foto's die Kevin en Chloë, de verleidster die vanaf donderdag opduikt in 'Temptation Island', op hun Instagrampagina's plaatsten valt af te leiden dat de twee het wel erg goed met elkaar kunnen vinden. Op de foto die Kevin op zijn Instagram Stories plaatste is te zien hoe een mannenhand, waarschijnlijk die van zichzelf, verstrengeld zit in een vrouwenhand. 'Love game strong', schrijft hij erbij. Wie de vrouw in kwestie is, is niet geheel duidelijk, maar volgens de dames van Flair is het vrouwenhand dat van verleidster Chloë. Uit foto's die zij online plaatst is namelijk te zien hoe ze exact dezelfde nagellak draagt als de vrouw op de foto van Kevin.

Vorige week raakte nog bekend dat Kevin na de opnames van 'Temptation Island' Megan toch opnieuw had opgezocht en ze zelfs weer even een koppel vormden. maar toen Megan door begon te krijgen dat de bedoelingen van Kevin niet oprecht waren, hield ze de relatie opnieuw voor bekeken. Ook over de nieuwe verleidster Chloë vloeide deze week al wat inkt. Zo duiken de eerste venijnige beschuldigingen aan haar adres al op. Dat ze haar dure kledij en snoepreisjes betaalt met centen verdiend als escort, bijvoorbeeld.