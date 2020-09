Bewaart Bart Kaëll zijn koel tijdens examen als verpleegkundige? Redactie

02 september 2020

21u46

Bron: VTM 0

Onze BV’s moeten slagen voor hun examen voor ze aan hun verpleegkundige stage mogen beginnen. Voor Bart Kaëll hebben de examinatoren een ‘extraatje’ voorzien bij pop Mireille.

‘Een Echte Job’, 20.40 uur op VTM of via VTM GO.