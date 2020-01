Bevrijding van kandidaten in ‘Kamp Waes’ was ‘in het echt’ dan toch niet zo spectaculair SDE

29 januari 2020

07u01

Bron: NB 2 TV Het was een bewogen aflevering van ‘Kamp Waes’ zondag. De overgebleven kandidaten werden gegijzeld en twaalf uur lang ondervraagd. Pas na die periode werden ze bevrijd door de Special Forces. Een actie die op het tv-scherm gepaard ging met een luide explosie en erg veel rook. Maar de waarheid was iets minder spectaculair, schrijft het Nieuwsblad.

Wie goed keek, kon zien dat het pand waar de kandidaten verbleef voor een groot deel uit asbestplaten bestond. Bij de explosie kwam heel veel stof en rook vrij - niet zo veilig voor de deelnemers. De VRT nam dan ook geen risico, klinkt het bij woordvoerder Hans Van Goethem. “We hebben de kandidaten laten schrikken met een luide droge knal, zodat hun reacties oprecht waren. De beelden van die ontploffing, de deur die uit haar hengsels wordt gegooid en de stofwolk, zijn op een andere plek gefilmd – zonder iemand in de buurt – en later in de montage toegevoegd.”