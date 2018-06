Bevestigd: er komt een nieuwe reeks van 'Roseanne', zonder Roseanne Barr DBJ

22 juni 2018

16u16 0 TV De Amerikaanse zender ABC heeft bevestigd dat er een spin-off komt van 'Roseanne'. De nieuwe reeks zal 'The Conners' heten en de hele cast zal opnieuw meespelen. De hele cast, uitgezonderd de van racisme beschuldigde Roseanne Barr (65).

John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Lecy Goranson en Michael Fishman. Allemaal zullen ze meespelen in 'The Conners' , de spinoff-reeks die er zal komen als opvolger van 'Roseanna'. De Amerikaanse zender ABC heeft die reeks nu ook officieel besteld.

'Roseanna' werd op 21 maart voor het eerst, gehuld in een nieuw jasje, uitgezonden en scoorde direct miljoenen kijkers. Nadat Roseanne zich op Twitter racistisch had uitgelaten naar Valerie Jarrett, een senior adviseur van voormalig president Barack Obama, besloot de zender de show per direct te stoppen. Barr noemde Jarrett ‘een liefdesbaby van Moslim broederschap en Planet Of The Apes’. Door de tweet van de actrice verloor niet alleen de cast, maar ook de crew achter de schermen hun baan. Barr betuigde later spijt van haar actie, maar toen was het kwaad al geschied.