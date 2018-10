Betoverend nieuws! Alle Harry Potterfilms verschijnen in herfstvakantie op Netflix TDS

24 oktober 2018

10u41 0 TV Dreuzels en Potterfans: spits jullie oren! Netflix maakte zopas bekend dat de complete Harry Potter-collectie binnenkort beschikbaar zal zijn. Van magische momenten voor de buis gesproken.

De streamingdienst kondigde het nieuws zelf aan. Dat deden ze op magische en mysterieuze wijze: via hun Twitterprofiel deelden ze het wereldberoemde deuntje van de films, met daarbij enkel de woorden “Het is magisch”. Het was ruim voldoende om iedereen dolenthousiast te maken.

De ongeduldigen zullen ook snel beloond worden: vanaf 1 november zijn alle acht films al te bekijken. Ideaal dus om te bingewatchen tijdens de herstvakantie.

C'est magique. pic.twitter.com/0vA43kRd4l Netflix FR & BE(@ NetflixFR) link